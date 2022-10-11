聖他克拉拉縣警長涉貪案 證人：行賄獲隱藏持槍證

揭露聖他克拉拉縣警長史密斯貪腐的關鍵證人出庭，承認行賄獲得隱藏持槍證。(美聯社)

聖他克拉拉縣警長史密斯(Sheriff Laurie Smith)貪腐案本周持續開庭審理，一名關鍵證人10日出庭，承認行賄以獲取隱藏式持槍許可證，其也促使這起聖縣警長訴訟案投下震撼彈。

關鍵證人與行賄有關的證詞，可能成為助長起訴史密斯的動力。由於史密斯已決定在6個月任期完成後的明年1月退休 ，在民事大陪審團審查證據推動下，目前審判若傾向有罪判決，將迫使她提早離開公職。

證人尼爾森(Martin Nielsen)首次公開作證，他與保全公司「AS Solution」前負責人一致同意在財務上支持史密斯在2018年競選連任，藉此交換提供公司保全人員獲得所謂的隱蔽式攜帶武器許可。這家保全公司的知名客戶包括Meta執行長查克柏格 ，保全人員被指派保護公司高級主管。

尼爾森詳細說明，在2018年在聖布魯諾(San Bruno)的YouTube園區發生槍擊案後，他的任務是想辦法讓他所任職的保全公司的安全保全人員、能夠攜帶隱藏式槍枝。

在獲得刑事起訴豁免權的情況下，尼爾森在法庭作證表示，他和當時的AS Solution公司執行長韋斯特(Christian West)最終安排向支持史密斯連任的獨立開支委員會捐出大筆款項。警察 隊長詹森(James Jensen)發出四張隱藏持槍證給尼爾森與三名保全人員。最初，雙方討論涉及十多個隱藏持槍證，尼爾森透露，鉅額政治捐款可能達成此目標。

相關動作與史密斯有關連的大部分原因，是因為她的職位，是所屬警察機構唯一可簽署隱藏槍枝許可證的人。尼爾森確認，他與史密斯的唯一互動，是他在為詹森工作、獲取槍枝許可證期間一次籌款活動中的30秒會面。不過，尼爾森並未在證詞說明確切的捐款金額，原因是法官不希望刑事起訴中的特定細節、過度影響陪審團。

然而，根據過去證詞，尼爾森曾透露，9萬元是和議金額，儘管僅捐出4萬5000元。其他款項則因尼爾森於2019年被聖他克拉拉縣地方檢察官辦公室調查而無下文，因為當時賄賂與貪腐調查正在進行。