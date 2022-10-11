核桃溪捷運站疑現炸彈 關閉2小時 上千乘客受影響

捷運表示由於警察的活動，核桃溪的車站關閉。（取自推特）

核桃 溪捷運 （Bart）站在昨天（10日）一早因疑現炸彈，而關閉車站。當局稱，在車站的停車場發現了一件可疑物品，「出於謹慎考慮」關閉車站進行調查，估計影響上千名乘客。

綜合舊金山紀事報和CBS電視台報導，當局表示，10日早上的通勤時間，在車站停車場發現一個可疑包裹。警方到場後，核桃溪站關閉了約兩個小時。據悉，警方和拆彈小組技術人員移除了該可疑設備。

車站在10時30分前重新開放，但位於Pringle街的入口仍然關閉。捷運發言人達克沃斯（Anna Duckworth）說：「核桃溪警局的拆彈小組響應並協助了捷運警方，順利安全地檢查、移除了可疑設備。」但當局未透露設備的任何詳情。

網友拍攝到多位穿著制服的警員，以及一名穿戴軍綠色防爆服和頭盔的拆彈小組警員。（取自推特）

捷運官員於早晨8時10分左右，發布推文提醒通勤人士留意車站關閉的消息，表示該站每天為數千名乘客提供服務。推文中寫道：「由於警察 的活動，核桃溪車站關閉，捷運不會在核桃溪站停靠。」並建議乘客尋找替代路線。

在車站關閉期間，在核桃溪車站出沒的拆彈小組使用的機器人。（CBS電視台）