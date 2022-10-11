信使報發文批庫比蒂諾市府無能 市長偕官員反駁

市官員舉行鄰里見面會反駁信使報的報導。（蒲仲辰供圖）

庫比蒂諾多位官員開會反駁信使報（the Mercury News）曾在10月1日發表的一篇名為「庫比蒂諾需要大修整」的文章。這篇文章指責，庫比蒂諾市府自2018年後成為了管理無能的代表城市。

庫比蒂諾市的3學區 委員劉錦宗（Jerry Liu）、現任市長蒲仲辰（Darcy Paul）、學委馬達提爾（Satheesh Kumar Madhathil）、副市長趙良方（Liang Chao）以及市議員候選人Govind Tatachari、Steven Scharf於9日在Seven Springs Clubhouse舉行鄰里見面會，對信使報關於他們「禍害庫市百姓，造成學校關閉」的文章進行回應。

信使報在文章中直白地指出，「與國家在住房計畫上的持續鬥爭；最高級別的城市工作人員不斷更替；還有市中心Vallco Shopping Mall購物中心建造計畫長達四年的停擺，都是市議會無能的象徵。」

庫比蒂諾現任市長蒲仲辰認為這篇文章污衊了庫比蒂諾市府。他說，「我們已經為了建造更多經濟適用房而做了許多工作。例如我們透過West Port項目改造了一個舊的購物中心，這個購物中心裡面在過去有很多辦公室，現在幾乎都是住宅了，還包括了很多老年人經濟適用房。庫市還通過法律措施，刺激房地產開發商建造更多可負擔住房。」

至於Vallco購物中心拖延四年的建造計畫，蒲仲辰表示，這個計畫的延遲，是由於縣環境衛生廳發現該土地存在污染的問題，庫比蒂諾需要與縣合作，清洗掉50英畝土地上幾家乾洗店和一個舊汽車中心留下的化學品，才可以動工。目前這個計畫還在多方面運轉中，但是目前進程還沒到（bypass）市府的控制範圍內。蒲仲辰無法確定清理環境污染物需要花上多長時間，市府暫時無法控制該計畫的時間表。

根據信使報提供的數據，庫比蒂諾市有六萬人口，是Apple公司的故鄉，也是灣區最富有的城市之一，房屋中位價徘徊在250萬元。但自2019年以來，城市僅建造了249套新住房和48套經濟適用房。

信使報的文章指出，由於市議會不斷阻止為年輕家庭、教師和工人提供經濟適用房，庫比蒂諾的名校繼續受到影響，入學人數正以驚人的速度下降，迫使庫比蒂諾聯合學區今年謹慎地關閉了兩所學校。

根據劉錦宗提供的數據，目前該地區教師的平均年薪為8萬元，公立學校 的教生比率依然維持在一個健康的水平，學區沒有出現教師力量短缺的情況。

委員劉錦宗承認庫比蒂諾學生人數的下降，但是他表示，現在全矽谷，甚至整個加州 的學生人數都在下降，這是由於有許多家庭正在搬離加州，一些學生選擇了私立學校，今年加州公立學校的學生人數只剩不到600萬了。

公立學校學生數量的波動不是學區委員控制得了，這個數字的影響因素包括住房、交通和人口數量。劉錦宗告訴本報記者，學區的預算一直是根據學生數量訂定的，由於學生人數減少，學區的預算也被迫削減，這導致了學區出現經濟緊張，所以學區才在約一年前投票決定關閉兩所學校，以節約開支。

蒲仲辰對信使報的譴責表示憤怒。他說，當你從整體上來看疫情期間的庫比蒂諾市時，當你看到利益動機（Profit motive）和發展造成的壓力，當你看到城市在社區和教育上的付出時，就不可能會說出我們無能這種話。