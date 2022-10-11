11月選舉 選票寄出 選民勿忘登記

舊金山女性選民聯盟選民服務副總裁，迪布爾(右下)感謝與UCSF近年來為服務選民做出的工作。(記者張曼琳/截屏)

無黨派非營利組織「舊金山 女性選民聯盟」(League of Women Voters of San Francisco，簡稱LWV)和舊金山加大（UCSF）合作舉行線上活動，逐一介紹11月8日將會出現在選票上的共14項提案的利弊。其中包括華裔社區較為關注的關於無家可歸者問題的C提案，以及可負擔住房建設的D提案和E提案。

舊金山加大社區聯絡員卡爾森提醒合資格選民，目前選舉辦公室已向所有登記選民郵寄選票。如尚未登記投票，務必在10月24日前，在線或通過郵件登記。(記者張曼琳/截屏)

舊金山加大社區聯絡員卡爾森（Scott Carlson）表示，該校致力於鼓勵校園和社區的公民參與選舉，「讓自己的聲音發揮作用。」他提醒符合資格選民，目前選舉辦公室已向所有登記選民郵寄選票。如尚未登記投票，務必在10月24日前，在線或通過郵件登記。

舊金山女性選民聯盟選民服務副總裁迪布爾(Danielle Deible)感謝近幾年來和舊金山加大為選舉展開的合作。隨即，她同舊金山加大生物化學家，舊金山女性選民聯盟發言人主席莫里茨（Michelle Moritz）輪流逐一介紹A提案至O提案，共14項提案。

C提案：無家者監督委員會 正反各有理解

在這14項提案中，作為章程修正案的C提案「無家者監督委員會」，受到市議員一致支持，在選票上的問題將呈現為：「該市是否應該建立一個無家者監督委員會來監督無家者和支持性住房部門（HSH）？」莫里茨表示，如提案獲通過，該委員會將由市長提名 的4人和市議會提名的3人組成。共選出的7名委員也需符合一定要求，包括有同無家可歸者機構合作的經驗，或曾作為積極分子支持無家可歸者，也有部分委員需要有預算、財務和審計方面的經驗，或需要有著無家可歸的經歷、在商會或小企業協會有工作經驗的委員。

委員會成立後，將負責批准、評估和建造符合城市目標的無家者支持性住房。該委員會還有權向市長推薦支持性住房部門負責人，如委員會對負責人工作不滿意，他們也有權將其解僱。

C提案支持者表示，該委員會成立後將允許外部意見和社區參與，並會對HSH部門進行監督，以解決無家者居住在條件惡劣單間的資金、檢查和入住條件問題。但提案反對者則認為，額外的官僚機構不利於透明度，並且會減慢HSH部門的工作，也認為委員會的席位將會交給掩蓋真相的內部人士。

D提案：加快可負擔房建設 布里德提出

迪布爾還同時向公眾解釋D提案和E提案。她說：「兩個提案為互相競爭，但都旨在加快可負擔住房建設。」D提案由市長布里德和盟友提出，徵集簽名後，將其列入選票。該提案提出三項法律修改，以加快可負擔住房建設。

首個條例規定，可負擔住宅是指達收入中位數（AMI）140%的家庭可負擔得起的，並且所有家庭平均收入不能超過 AMI 的120%。

第二條要求是對擁有10個或更多單元的住宅建築，是將按法律22%可負擔單元佔比要求，再增加至少15%。迪布爾舉例表示，如果D提案通過，一個擁有100個單元的住房項目中需要有25個可負擔單元。

第三項則規定，每個住宅建築中，至少有一名舊金山聯合學區 或市大（City college）的員工住在那裡，並且還要保證至少有80%的單元為可負擔。

該提案支持者認為D提案將為可負擔住房建設消除更多障礙，會比E提案更快地響應州府要求的住房目標。反對意見認為，提案 D允許收入較高的人獲取可負擔住房，也指出對可負擔住房沒有格局要求，或許將不利於家庭入住。

E提案：加快可負擔房建設 陳詩敏主導

E提案則由華裔市參事陳詩敏（Connie Chan）主導，迪布爾表示，比起D提案，E提案對可負擔住房入住資格更為嚴格，並要求建造更多的可負擔單位。例如，提案規定100個單元項目中需要有30個可負擔單元，還要求其中包括兩居室和三居室單元。其中第三項規定則與D提案相同，要求至少有一名舊金山聯合學區或市大員工在此居住。

該提案支持者認為，與D提案相比，E提案為低收入人群預留更多空間（120% AMI 對比 180% AMI，平均家庭AMI 不超過 80% 對比 140%）以及要求建商在獲批的2 年內開始建造，兩居室和三居室可負擔單元，更適合家庭。反對意見認為，提案「允許市議會阻止他們不喜歡的住房建設項目」會減慢建房速度，並對承包商有更高的施工標準，「目前，在全州範圍內，只有十分之一的工人符合（E提案）的條件。