聖縣警長史密斯涉貪 多名證人作證發隱藏持槍許可偏袒

聖縣警長貪腐案審判，已有多名證人作證，指出史密斯與她親近顧問在發放隱蔽式槍枝許可證時，不平衡地著重在有地位與名人申請。(Getty Images)

聖縣警長史密斯(Laurie Smith)民事貪腐審判將進入第二周。先前已有多位證人、在史密斯涉嫌偏袒處理隱蔽式攜帶武器許可證申請，進行作證並提出證詞，清楚說明檢察官論點，指出史密斯與她親近顧問在發放隱蔽式槍枝許可證時，不平衡地著重在有地位與名人申請。

晶片製造商Nvidia共同創辦人麥拉喬夫斯基(Chris Malachowsky)作證，他並沒有迫切的安全需要、自聖縣取得難以申請的隱蔽式攜帶武器許可，解釋自己當時僅是認為其似乎是件很酷的事情。他表示，2014年填寫申請表格時，把申請他需要此許可的「正當理由」(good cause)處空白，這是當時聖縣要求獲得許可證並證明必要理由、用以評估是否獲得許可證的說明。麥拉喬夫斯基是史密斯的強力支持者與捐助人，無論如何都獲取了許可申請。

與此同時，另外兩名與史密斯沒有緊密關係或顯著支持的刑事辯護律師作證指出，他們過去十年申請槍枝許可、並且說明理由是因為他們的工作受到嚴重暴力威脅，卻持續收到當局推託，以大量申請案件為藉口回復，或儘管多次嘗試提出申請要求，卻未獲得任何回復。其中一名律師表示，她去年提出第三次申請，但再次遭到阻擾。

其他作證的史密斯現任與前任團隊成員，也有進一步證詞說明，隱蔽式武器許可證主要是由史密斯與她的核心團隊操縱。他們利用這些許可證來討好知名運動員 與商業巨頭等有影響力人士，同時，普通平民則永遠無法獲得回覆，無視核發許可證當局必須於法定限期內提出回復的規定。

根據聖他克拉拉縣民事大陪審團去年12月提出的貪腐指控，史密斯目前審判面臨六項指控。其中五項罪名涉及她處理發放隱蔽式攜帶武器執照的作法，另一項則指控她在2018年監獄 傷案件調查疏於監督。

審判在民事管轄範圍內，但在刑事審判的結構程序進行。任何罪名的有罪判決，都將導致史密斯被開除公職。由於她已決定於明年1月任期結束時退休 ，若判有罪，她將在預定警長職業生涯結束前幾周離職。