我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

聖縣警長史密斯涉貪 多名證人作證發隱藏持槍許可偏袒

編譯組／灣區9日電
聖縣警長貪腐案審判，已有多名證人作證，指出史密斯與她親近顧問在發放隱蔽式槍枝許可證時，不平衡地著重在有地位與名人申請。(Getty Images)
聖縣警長貪腐案審判，已有多名證人作證，指出史密斯與她親近顧問在發放隱蔽式槍枝許可證時，不平衡地著重在有地位與名人申請。(Getty Images)

聖縣警長史密斯(Laurie Smith)民事貪腐審判將進入第二周。先前已有多位證人、在史密斯涉嫌偏袒處理隱蔽式攜帶武器許可證申請，進行作證並提出證詞，清楚說明檢察官論點，指出史密斯與她親近顧問在發放隱蔽式槍枝許可證時，不平衡地著重在有地位與名人申請。

晶片製造商Nvidia共同創辦人麥拉喬夫斯基(Chris Malachowsky)作證，他並沒有迫切的安全需要、自聖縣取得難以申請的隱蔽式攜帶武器許可，解釋自己當時僅是認為其似乎是件很酷的事情。他表示，2014年填寫申請表格時，把申請他需要此許可的「正當理由」(good cause)處空白，這是當時聖縣要求獲得許可證並證明必要理由、用以評估是否獲得許可證的說明。麥拉喬夫斯基是史密斯的強力支持者與捐助人，無論如何都獲取了許可申請。

與此同時，另外兩名與史密斯沒有緊密關係或顯著支持的刑事辯護律師作證指出，他們過去十年申請槍枝許可、並且說明理由是因為他們的工作受到嚴重暴力威脅，卻持續收到當局推託，以大量申請案件為藉口回復，或儘管多次嘗試提出申請要求，卻未獲得任何回復。其中一名律師表示，她去年提出第三次申請，但再次遭到阻擾。

其他作證的史密斯現任與前任團隊成員，也有進一步證詞說明，隱蔽式武器許可證主要是由史密斯與她的核心團隊操縱。他們利用這些許可證來討好知名運動員與商業巨頭等有影響力人士，同時，普通平民則永遠無法獲得回覆，無視核發許可證當局必須於法定限期內提出回復的規定。

根據聖他克拉拉縣民事大陪審團去年12月提出的貪腐指控，史密斯目前審判面臨六項指控。其中五項罪名涉及她處理發放隱蔽式攜帶武器執照的作法，另一項則指控她在2018年監獄傷案件調查疏於監督。

審判在民事管轄範圍內，但在刑事審判的結構程序進行。任何罪名的有罪判決，都將導致史密斯被開除公職。由於她已決定於明年1月任期結束時退休，若判有罪，她將在預定警長職業生涯結束前幾周離職。

退休 監獄 運動員

上一則

胡佛研究院學者：162中國人 在美國國家實驗室待過

下一則

胡佛研究院學者：中「合法」學美技能 再將其武器化

延伸閱讀

園藝益身心

園藝益身心
澤倫斯基及烏克蘭人民 獲歐洲議會提名諾貝爾和平獎

澤倫斯基及烏克蘭人民 獲歐洲議會提名諾貝爾和平獎
被控違法發槍證 聖縣警長涉貪案開審 警員作證

被控違法發槍證 聖縣警長涉貪案開審 警員作證
5槍手伏擊開69槍 費城高中生1死4傷 疑與食堂衝突有關

5槍手伏擊開69槍 費城高中生1死4傷 疑與食堂衝突有關
NBA／循史密斯模式讀大學打校隊？詹姆斯徵詢網友意見

NBA／循史密斯模式讀大學打校隊？詹姆斯徵詢網友意見

熱門新聞

榮獲今年諾貝爾物理學獎的克勞澤4日在灣區核桃溪家中接聽祝賀電話。（美聯社）

灣區物理學家克勞澤獲諾貝爾獎 曾害怕量子力學「重讀3次才拿B」

2022-10-05 14:45
60歲男子柯羅納多4日凌晨試圖阻止竊賊偷車輛催化轉化器時，在家門口被槍殺。（電視截圖）

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

2022-10-05 01:18
調查發現，聖荷西家庭每月平均生活開銷是全美最高。（Getty Images）

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

2022-10-03 23:04
舊金山人氣廣場光天化日劫車未遂，嫌犯開槍襲擊。 （電視新聞截圖）

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

2022-10-09 01:26
史丹福大學教授柏托西（Carolyn R. Bertozzi）5日獲得諾貝爾化學獎。（取自史丹福大學官網）

「凌晨電話老爸 猜准我獲諾獎」史丹福教授柏托西說

2022-10-05 20:27
約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽表示，從2011、2012年，歐巴馬政府時期，就有跡象顯示兩國關係惡化。（記者劉先進／攝影）

約翰霍普金斯大學教授孔誥烽：美中關係惡化 始於歐巴馬

2022-10-03 02:22

超人氣

更多 >
成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊
曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職