士德頓連環凶案倖存者：警察多做一事 許多殺戮可避免

士德頓連環殺手嫌犯唯一已知的倖存受害者發聲，認為慘劇或可避免。（電視新聞截圖）

被指士德頓連環殺手的唯一已知倖存者日前公開發聲，認為如果警察 能以不同的方式處理某件事，許多殺戮是可以避免的。

「沒有任何言語交流，他什麽也不說，也不走近些，只是開始射擊，」娜塔莎（Natasha）說，在過去的18個月裡她噩夢頻頻，「我經常哭」。

這一切都始於她在士德頓被多次槍擊 ，然後被扔在那裡等死。現在，彈道學證據將她的槍擊事件，與包括一名屋崙 男子在內的其他六人被殺的槍支聯繫在一起，所有襲擊都是單獨事件。

在接受「209時」多次採訪時，娜塔莎解釋說，當槍手出現並開火時，她正住在一個無家可歸者的營地裡，她被擊中了10次。

她說：「我向他跑去，知道如果我想活下來，就必須靠近街道。我想躺下，想睡過去，感到不可思議的燃燒感。我當時快死了。」

娜塔莎現在被認為是嫌犯從事的系列凶殺中唯一已知的倖存者，也是他最早的目標之一。

槍手在屋崙殺死一名男子幾天後，她遭到襲擊，她說，如果當時警察認真對待她，現在就不會再有五具屍體。

「我的電話都沒人接，沒人理會我的擔憂，然後現在有五個人死了，」她說。

士德頓警察局發言人席爾瓦（Joe Silva）說：「警員本周與倖存受害者會面，她提供了對槍手的最新描述。如果有人覺得他們沒有得到適當的服務，歡迎他們聯繫我們的職業規範科（Professional Standards Section）」。

就在幾天前，警方發布了一段與殺人案有關的嫌疑人的視頻，娜塔莎認為這就是襲擊她的那個人。

士德頓警方說，槍手的許多受害者似乎都是無家可歸者。

「動機何在，我們可以確信的是，這個人在執行某種使命，」士德頓警察局長麥費登（Stanley McFadden）說。

現在，娜塔莎已經戒毒並離開了街頭，她認為這次襲擊拯救了她的生命。調查人員希望她的信息和12萬5000元的懸賞，將有助於在嫌疑人再次試圖殺人之前找到他或他們。

娜塔莎說：「這些受害者中的每一個人都有價值，有人這樣對待他們是意味深長的。」