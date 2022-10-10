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郵寄選票 送到每位加州選民手中 幾乎一個月可提前投票

編譯組／灣區9日電
2022年選舉郵寄選票將寄達加州登記選民手中。登記選民都會收到郵寄選票和信封，必須填寫、簽名並寄回。選票也可在縣辦公室、投票中心或投擲到收集選票的投遞箱。(Getty Images)
2022年選舉郵寄選票將寄達加州登記選民手中。登記選民都會收到郵寄選票和信封，必須填寫、簽名並寄回。選票也可在縣辦公室、投票中心或投擲到收集選票的投遞箱。(Getty Images)

2022年選舉郵寄選票，將於10日之前寄發給每位加州登記選民，這是改變傳統選舉日投票的一部分。康曲科士達縣選務人員龔湯米(Tommy Gong，譯音)表示，直至11月8日選舉日之前，幾乎有一整個月可進行郵寄投票，大幅改變選舉方式。

過去，選民通常於選舉日當天到投票站現場投票，候選人競選活動通常在最後幾天衝刺，以確保他們的宣傳、影響最重要的選民投票。現在，許多選民在拿到郵寄選票後的第一周就交出選票，其他另一群選民則傾向等到最後一分鐘才投票。

今年的全郵寄選舉(all-mail election)，將是加州自2020年總統選舉、疫情期間永久採用郵寄選票以來的第四次選舉。

郵寄選票對許多加州人來說，並非新鮮事。加州於2002年開始擴大申請缺席選票的人數。根據「投票人選擇法案」(Voters Choice Act)，包括灣區的納帕、聖馬刁縣在內的五個縣，2018年開始向每名選民郵寄選票。但儘管加州擴大郵寄選票範圍，仍提供親自到投票站投票選項。

協助成立「灣區選舉官員聯盟」的龔湯米表示，自從加州開始郵寄所有已登記選民選票以來，已出現明顯的選舉模式改變。通常可見，登記選民在收到選票後不久，就能從這些提早投票的選民獲得大量選票，之後收到的郵寄選票會減少一或兩周，然後於選舉前的周末再次回升，而在選舉日當天有許多選民親自交出選票。

影響選民將選票保留到最後一分鐘的原因為何？分析社會活動、工會與倡議組織投票趨勢的「政治數據公司」(Political Data Inc.)副總裁米歇爾(Paul Mitchell)指出，選民思考到底誰最終可成為真正理想候選人，所以不會「浪費」他們的選票，或者這些人認為投票系統被操控、不能相信郵寄選票，所以只會在選舉日當天去投票。

米歇爾表示，全加州轉向郵寄投票，對灣區的影響比洛杉磯等地較小，因為郵寄選票長期以來，在灣區相當盛行。不過，現在已有更多人提前郵寄投票。

然而，對選務人員而言，允許選民整整一個月提交選票，會給競選活動帶來壓力，因為他們必須嘗試在整個選舉期間分配有限時間、資源與經費。龔湯米認為，競選團隊必須更快發出競選郵件、或增加電視廣告，以便在選票到達郵箱之前、同時進行寄送，等於延長競選期，也必須花費更多經費。

為期一個月的投票，也影響候選人何時同意辯論的策略。民調顯示，加州州長紐森將輕鬆連任，擊敗共和黨對手、州參議員達勒(Brian Dahle)，他已同意對手的辯論要求，但舉行日期將於10月23日，也就是郵寄選票寄出兩周後。所以，辯論產生的影響不會很大。

米歇爾認為，傳統上，缺席選民屬於保守族群，包括軍人、殘疾老年人等，限制他們到場投票站的能力，以及富裕的經常旅行人士。但是，民主黨人士持續推動擴大郵寄選票，因它已被證明會增加投票率。

10月24日是登記投票參與11月選舉的最後一天。登記選民都會收到郵寄選票和信封，須填寫、簽名並寄回。郵資已預付，但必須是於11月8日之前蓋上郵戳。選票也可在縣辦公室、投票中心或投擲到收集選票的投遞箱。選民也可親自到選舉辦公室或投票站投票。錯過選民登記截止日期者，仍可在選舉辦公室與投票站提交有條件選民登記，並同時投票，直到選舉日結束。

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