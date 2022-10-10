查維茲控分裂社區 馬漢：誤導型攻擊

馬漢回應聖縣民主黨全體官員對其支持者杜布萊恩分裂社區的指控。(記者陳爍嘉／攝影)

聖荷西 市長候選人馬漢(Matt Mahan)的支持者之一，東區聯合高中學區委員杜布萊恩(Bryan Do)在9月8日接受一家越語媒體採訪時，稱另一位市長候選人查維茲(Cindy Chavez)為「共產主義者和激進的左翼共產主義組織成員」(直譯為Left-leaning，在越南 語中有共產主義者的意思，但他否認了這一釋義)，引起了查維茲及其支持者不滿。查維茲競選團隊隨後向杜布萊恩發出了律師函。

杜布萊恩指責查維茲在新冠大流行期間利用她作為縣議員的職位來幫助西語裔社區、非營利組織和社團，而不是越南裔社區。杜布萊恩表示，聖荷西缺乏越南裔領袖，查維茲政府正在想要掌控聖荷西市議會，將會消除越南裔居民的聲音。

杜布萊恩於1日在查維茲和馬漢共同參加的一場越南升旗儀式中抗議查維茲的政治活動。他在接過麥克風後表示，查維茲的競選團隊正在試圖壓制他對查維茲過往紀錄的評判。在杜布萊恩發言期間，他的一些支持者手舉寫著「查維茲：請停止恐嚇和壓制越南裔的聲音」的標牌。隨後活動組織者很快從杜布萊恩手中奪回麥克風，並勒令杜布萊恩及其支持者離開。

聖他克拉拉縣民主黨 日前投票一致通過譴責馬漢，要求馬漢解決其支持者發表的種族主義言論。聖縣民主黨主席詹姆斯(Bill James)希望追究杜布萊恩和馬漢的責任，並停止訴諸分裂策略。他說，任何競選活動都不應該使用有問題的策略贏得選票，「我們不能允許馬漢從這場種族分裂活動中受益」。

馬漢於9日告訴本報，他認為這是查維茲陣營的誤導型攻擊和指控。並指查維茲的目的是讓杜布萊恩噤聲，因為杜布萊恩對政客的歷史十分挑剔。

馬漢評價杜布萊恩時說道，杜布萊恩是活躍的越南裔成員，他指責查維茲的部分政治決定，認為查維茲對一部分種族有所偏愛。

馬漢指出，查維茲律師向杜布萊恩發送停止信，但沒有出現效果。於是查維茲開始指控杜布萊恩試圖引起越南裔和西語裔之間的緊張關係。

馬漢說：「我想要為所有人服務，我試圖將大家聚合到一起，我絕對會譴責分裂社區的言論。但我從來沒有聽到杜布萊恩說過什麼針對西語裔的言論，我也沒有看到任何有關杜布萊恩試圖分裂不同族裔的證據」。

查維茲認為，競爭對手馬漢允許杜布萊恩暗示她是共產主義者，試圖通過分裂社區進行政治暗鬥。這也促使她向杜布萊恩發出停止信函。

杜布萊恩否認自己是馬漢的發言人，並抗議查維茲向他發送停止信。他認為，這是查維茲對他作為一名逃離共產主義政權的越南難民的人身攻擊。杜布萊恩說：「我相信查維茲女士正試圖恐嚇我並迫使我保持沉默，因為我一直批評她的過去。關於共產主義的說法只是她企圖恐嚇和壓制我的藉口」。

馬漢不認同查維茲對杜布萊恩發送律師函做法：「聽到查維茲聘請律師，試圖讓越南社區的批評者保持沉默，我感到非常擔心。民選官員試圖恐嚇社區成員是完全不合適的」。