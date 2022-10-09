謝安宜拚地檢長連任 亞裔領袖力挺

出席華埠支持謝安宜競選連任的來賓。（記者李怡／攝影）

在即將到來的11月期中選舉中，舊金山 地檢長選舉備受關注。地檢官關乎民眾的安危，尤其是亞裔 社區更為關切，選民希望選出一位能保障社區公共安全的人帶領地檢處辦公室。7日，舊金山華埠 社區舉辦了一場支持現任地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）的連任籌款活動，眾多社區僑界人士出席。

謝安宜於今年6月由市長布里德委任為舊金山地檢長，接替被罷免的博徹思。謝安宜是非裔和拉美裔混血，也是此次地檢長競選選票上唯一擔任過檢察官的有經驗的候選人。她曾在地檢處工作七年，負責起訴輕罪、家庭暴力、謀殺，及擔任仇恨犯罪起訴負責人。

多位民選官員與華裔代表出席會議。（記者李怡／攝影）

謝安宜在致詞時表示，參加競選的原因是她相信這份工作不是搞政治，而是維護受害人的權益。自她上任後，在地檢處進行了大力改革，提出多項新政和新任命。她希望代表受害人發聲，更好地為社區服務。她表示，如能繼續擔任地檢長，將繼續問責有關毒品交易、慣犯及處理針對亞裔社區的暴力犯罪，確保嚴厲追責。同時，她將擴大受害者服務部門的工作，提供多語言和翻譯服務擴大外展，深入社區。

自7月上任後，謝安宜多次到訪華埠，參與社區活動，聽取民意。她表示，華埠社區民眾渴望對罪犯追責和維護安全。她已聽到了社區對安全的呼聲，會盡一切努力確保民眾的安全。

出席謝安宜（中）競選支持會議的傑出領袖代表們。（記者李怡／攝影）

謝安宜特別強調，會盡全力確保社區耆老可以平安地出門、搭乘公交車、到華埠購物，而不必擔心被搶劫或攻擊，更不用擔心回到自己公寓大樓時還會被追打。謝安宜表示，將繼續在職權範圍內盡一切可能加強問責，向不法分子傳達強有力的信號，威懾犯罪者，並找出切實可行的阻止犯罪的方法。

中經合集團董事長劉宇環(Peter Liu)表示，舊金山需要一位以民眾安危為出發點的地檢官，謝安宜深入社區，了解民心民意，聽取民聲，用切實的行動關懷亞裔社區，她正是大家要支持的地檢長。

出席謝安宜競選活動的商界代表。（記者李怡／攝影）

當天到場支持的亞裔社區代表，期待謝安宜繼續履行好地檢官的職務，保護社區民眾，問責罪犯，還舊金山一個安全安心的居住環境。

此次募款會由前舊金山市長勃朗（Willie Brown）、劉宇環、社區人士林志斯（Louis Lam）參與主辦。伍宗德（Dennis Wu)、George Lam、Irene Li、Raymond A、Buenaventura、David Yang協助舉辦。舊金山聯合學區教育委員徐安、第四區市議員候選人殷嘉立、屋崙華埠商會主席陳錫澎、薩拉度加市議員趙嬿、舊金山第六區市議員麥德誠的代表、以及亞裔社區和商界代表等百餘位嘉賓出席。