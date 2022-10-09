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罷免博徹思活動領薪 謝安宜遭匿名舉報

記者王子涵／舊金山報導
谢安宜曾回應自己的收入質疑，稱從法律角度來看，她沒有做錯或違法。（記者王子涵／攝影）
谢安宜曾回應自己的收入質疑，稱從法律角度來看，她沒有做錯或違法。（記者王子涵／攝影）

根據地方社區媒體The San Francisco Standard的報導，舊金山道德委員會和加州公平政治行為委員會近日受到一份匿名舉報，稱舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）在「志願加入」罷免前任地檢長博徹思（Chesa Boudin）運動期間，收受罷免支持團體六位數薪酬，卻未將自己註冊為競選顧問。此舉被指違反舊金山法律，並有可能上升為輕罪。

謝安宜曾為一家名叫「Neighbors for a Better San Francisco」的非營利組織做諮詢工作，在六個月的時間內賺取15萬3000元薪資。而巧合的是，該組織與支持罷免博徹思的主要政治團體，同時也是最大資助方，享有共同的地址。這不禁讓人懷疑，謝安宜「自願」成為罷免運動發言人的動機。

對此，謝安宜之前曾在中文圓桌會上表示，從法律角度來看，她沒有做錯或違法；她主動公開這一部分收入，是為了透明起見。「我明白人們為什麼會擔心，我只做了合法的事，我在一個獨立的組織中扮演一個獨立的角色，那只是一份工作。」謝安宜強調，「在競選活動中，我的角色是志願者。這是兩件獨立的事情，互相不會有影響。」

但該投訴要求道德委員會調查謝安宜是否應該註冊為競選顧問。投訴還指控罷免運動和其中的一個非營利組織的競選資金違規。

Standard的報導稱，匿名人士在本周二提交了投訴文件。由於道德委員會對投訴是保密的，而加州公平政治行為委員會也不會立即公開投訴，因此兩個機構都還沒有確認投訴的真實性。

投訴人表示，她無意影響接下來的選舉。但謝安宜的競選顧問穆爾（Maggie Muir）駁斥了該投訴，稱這是一種干擾。該顧問在聲明中表示，地檢長上任後專注於選民最關心的問題，並取得進展和推進解決方案，她不會理會這些毫無價值的匿名投訴。

8日下午，謝安宜與第六區市議員候選人麥德誠（Matt Dorsey）共同舉行選舉活動。7日，謝安宜也與近百餘位華裔社區領袖、商界代表會面，為自己的連任募款造勢。

罷免 舊金山 加州

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