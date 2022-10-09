罷免博徹思活動領薪 謝安宜遭匿名舉報

谢安宜曾回應自己的收入質疑，稱從法律角度來看，她沒有做錯或違法。（記者王子涵／攝影）

根據地方社區媒體The San Francisco Standard的報導，舊金山 道德委員會和加州 公平政治行為委員會近日受到一份匿名舉報，稱舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）在「志願加入」罷免 前任地檢長博徹思（Chesa Boudin）運動期間，收受罷免支持團體六位數薪酬，卻未將自己註冊為競選顧問。此舉被指違反舊金山法律，並有可能上升為輕罪。

謝安宜曾為一家名叫「Neighbors for a Better San Francisco」的非營利組織做諮詢工作，在六個月的時間內賺取15萬3000元薪資。而巧合的是，該組織與支持罷免博徹思的主要政治團體，同時也是最大資助方，享有共同的地址。這不禁讓人懷疑，謝安宜「自願」成為罷免運動發言人的動機。

對此，謝安宜之前曾在中文圓桌會上表示，從法律角度來看，她沒有做錯或違法；她主動公開這一部分收入，是為了透明起見。「我明白人們為什麼會擔心，我只做了合法的事，我在一個獨立的組織中扮演一個獨立的角色，那只是一份工作。」謝安宜強調，「在競選活動中，我的角色是志願者。這是兩件獨立的事情，互相不會有影響。」

但該投訴要求道德委員會調查謝安宜是否應該註冊為競選顧問。投訴還指控罷免運動和其中的一個非營利組織的競選資金違規。

Standard的報導稱，匿名人士在本周二提交了投訴文件。由於道德委員會對投訴是保密的，而加州公平政治行為委員會也不會立即公開投訴，因此兩個機構都還沒有確認投訴的真實性。

投訴人表示，她無意影響接下來的選舉。但謝安宜的競選顧問穆爾（Maggie Muir）駁斥了該投訴，稱這是一種干擾。該顧問在聲明中表示，地檢長上任後專注於選民最關心的問題，並取得進展和推進解決方案，她不會理會這些毫無價值的匿名投訴。

8日下午，謝安宜與第六區市議員候選人麥德誠（Matt Dorsey）共同舉行選舉活動。7日，謝安宜也與近百餘位華裔社區領袖、商界代表會面，為自己的連任募款造勢。