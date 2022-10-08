舊金山3市議員馬兆明、孟達文、梅義加 獲頒氣候保護冠軍

市議員馬兆明、孟達文、梅義加獲得「氣候保護冠軍」（Climate Champion）的稱號。（記者王子涵／攝影）

為表彰舊金山 市議員在應對氣候變化及保護問題上所做出的貢獻，20多個環境氣候保護組織所組成的舊金山氣候應急聯盟（SF Climate Emergency Coalition）7日在市政廳門前，向三位市議員馬兆明（Gordon Mar）、孟達文（Rafael Mandelman）、梅義加（Myrna Melgar）頒發「氣候保護冠軍」（Climate Champion）的稱號。

在三位市議員的推動和支持下，舊金山環境局再次獲得200萬氣候行動社區撥款。代理局長陳秉賢（Tyrone Jue）表示，氣候行動不僅僅是如今每個人需要履行的道德義務，更是迫切需要解決的生存威脅問題，關乎於經濟轉型，重新思考就業、經濟發展方向、如何將生活中的化石燃料轉變為綠色可持續的能源。「有三位領袖的支持，我們相信可以完成這項工作。」陳秉賢說。

城市森林之友（Friends of the Urban Forest）執行長威登麥爾（Brian Wiedenmeier）表示，氣候行動計畫不僅僅關乎碳清零，他更在乎樹木在城市和社區中發揮的角色。

威登麥爾指出，低收入 家庭、弱勢群體或有哮喘和其他呼吸道疾病的居民在極端高溫的天氣下，會受到生命威脅，而種植樹木可以在社區中發揮保持清涼的作用。他很高興看到氣候活動家與政治家在城市的領導層的合作。

孟達文是2019年氣候緊急宣言的主要起草人。馬兆明也參與了該宣言的起草，並主導2021年舊金山新建建築需全電動的法令。梅義加主要推動禁止城市景觀由燃氣驅動，以及建造電動汽車設施的提案。

孟達文表示，氣候災難的跡象就發生在人們身邊。「加州 正處於歷史性的乾旱災難中，世界各地也出現前所未有的致命熱浪，冰川融化的速度是科學家預計的兩倍以上，全球海平面在不久的未來將上升10呎。」孟達文說，「即便所有的跡象都已經發生，我們也才剛剛開始行動，但正因為有氣候應急聯盟，我們完成了必需的工作。」他補充道，環保議題已經在市議會中形成競爭，但競爭是良性的，市議會每天都在謀畫一個優秀的氣候變化應對方案。

馬兆明表示，他幾十年以來都在為種族、經濟和氣候正義這三個議題工作，他支持氣候行動計畫最重要的動機是，希望下一代有更好的未來，有一個宜居的城市和社區。「我想我們在座的大多數都不會承受氣候變化所帶來的最壞結果，但如果我們不採取行動，我們的子孫會。」

馬兆明補充，在市議會和氣候緊急聯盟的共同努力下，舊金山環境局在去年得到了第一筆撥款，並得到今年的再一次撥款。新的撥款將用於建築脫碳、植樹、堆肥等項目。