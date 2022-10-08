宣傳E提案 支持者：有助中低收入家庭

E提案的支持者們仔細向選民解釋了其中的差別，並表示E提案可以真正幫助舊金山低及中等收入家庭。（利澤鏗提供）

為E提案造勢的競選活動6日中午在舊金山 花園角公園展開。同為支持建造可負擔房屋的提案，E提案和D提案在細節上各有不同，而E提案的支持者們仔細向選民解釋了其中的差別，並表示E提案可以真正幫助舊金山低及中等收入家庭。

出席人士包括，舊金山市議員馬兆明（Gorgon Mar）、前市議長余鼎昂（Norman Yee）、華協中心行政主任楊重賢、舊金山社區住客聯會主席梁榮浩及其會員、舊金山運輸電氣維修人員工會代表，華人進步會成員及白蘭民主黨協會成員。

楊重賢表示，華協中心是舊金山最大的可負擔房屋建造非盈利機構之一，不斷爭取有利於華人社區的房屋政策，每年幫助超過數萬老人和家庭申請房屋，但往往房屋數量供不應求，僅華埠國際酒店100個可負擔住房單位就有1萬老人住戶申請。他強調，住房危機比幾十年前更加嚴重。

舊金山最大低收入 及長者租客機構、社區住客聯會主席梁榮浩表示，E提案優先發展低收入家庭的可負擔住房，低收入可負擔老人屋租金 可低至364元，且會要求發展商將三分之一的單元作為可負擔房屋，包括兩房或三房單位。 E提案的支持者表示，E提案可以真正幫助舊金山低及中等收入家庭。（利澤鏗提供）

他補充道：「D提案的可負擔房屋是「完全不可負擔的」，在該提案中老人屋就算得到SOS補助後的租金，還需要支付1800元，試問有哪位老人能夠負擔這樣的租金？」