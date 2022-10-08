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第一夫人吉兒訪舊金山 參加防癌活動

記者張曼琳／舊金山報導
吉兒6日下午5時抵達舊金山國際機場，眾議院議長裴洛西、聖馬刁縣選區國會議員斯佩儀在機場迎接。（FOX2電視畫面）
吉兒6日下午5時抵達舊金山國際機場，眾議院議長裴洛西、聖馬刁縣選區國會議員斯佩儀在機場迎接。（FOX2電視畫面）

第一夫人吉兒（Jill Biden）7日造訪舊金山，參加有關癌症和女性權益相關活動。首先她來到舊金山加大（UCSF）癌症中心，會見癌症專家，表示對乳腺癌研究項目支持。之後，她參加了由眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在Fairmont酒店主持的年度「民主黨婦女午餐會」。

吉兒於6日下午5時抵達舊金山國際機場（SFO）。眾議院議長裴洛西、聖馬刁縣選區國會議員斯佩儀（Jackie Speier）在機場迎接。

綜合舊金山紀事報和白宮第一夫人辦公室提供的信息，本月為乳腺癌宣傳月，吉兒一早在舊金山加大Bakar Precision癌症中心停留約30分鐘。她和中心的阿什沃思（Alan Ashworth）博士、 埃瑟曼（Laura Esserman）博士，以及一名乳腺癌患者馬里恩塔爾（Penny Marienthal）討論癌症治療技術的進步，和擴大新的、個性化癌症藥物臨床試驗的重要性。 

時隔6年，本次為吉兒（右）是自2016年後，首次重返舊金山加大醫療中心會見頂尖癌...
時隔6年，本次為吉兒（右）是自2016年後，首次重返舊金山加大醫療中心會見頂尖癌症專家。（KRON4電視畫面）

馬里恩塔爾在幾周前接受了或許對早期乳腺癌將頗具成效的藥物。吉兒讚賞她的勇氣：「身患癌症，經歷過的所有的治療、參加臨床試驗，真是太難了，這需要很大的勇氣。」

時隔6年，這是吉兒自2016年後，首次重返舊金山加大醫療中心會見頂尖癌症專家。上次的訪問作為時任副總統拜登發起的癌症登月（Cancer Moonshot）計畫的一部分。該計畫旨在 25 年內將癌症死亡人數減少一半，靈感來自60年代美國登月競賽。

與專家會面期間，吉兒分享了她個人關於癌症的經歷。在1993 年，她的四位朋友同時確診患乳腺癌，這促使她在特拉華州（Delaware）發起「拜登乳房健康倡議（Biden Breast Health Initiative）」以教育年輕女性去瞭解癌症家族病史、健康飲食的重要性並進行定期體檢。

與癌症專家會面期間，吉兒分享了她個人關於癌症的經歷。（Jeff Chiu, PO...
與癌症專家會面期間，吉兒分享了她個人關於癌症的經歷。（Jeff Chiu, POOL/美聯社）

她說：「那是我的開始，現在旅程還在繼續」。吉兒的父母、姊姊都患有癌症，其繼子博（Beau Biden）因膠質母細胞瘤逝世，年僅46歲。吉兒說：「這段經歷過的旅程，讓我們更有激情。」

在醫療中心行程結束後，吉兒前往Fairmont 酒店參加民主黨婦女午餐會，會議是由女性領袖和潛政壇候選人組成。吉兒在午餐會開始前致詞約15分鐘，詳細講述了她在女性醫療保健方面的個人經驗，支持女性自由墮胎權，並敦促在場人士積極投票，確保民主黨國會候選人席位。

在舊金山舉行的活動結束後，吉兒當日下午飛往華盛頓州塔科馬市（Tacoma），在該市的貝茨技術學院（Bates Technical College）討論職業培訓計畫。

本月為乳腺癌宣傳月，吉兒一早在舊金山加大Bakar Precision癌症中心停...
本月為乳腺癌宣傳月，吉兒一早在舊金山加大Bakar Precision癌症中心停留約30分鐘。（NBC電視畫面）

癌症 舊金山 民主黨

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