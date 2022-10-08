舊金山經文處辦證件 網路預約名額增加

11月起，駐舊金山台北經濟文化辦事處領務網路預約人數將再增加，未來辦簽證文件速度可望提升。圖為機場樣貌。（記者江碩涵／攝影）

自從疫情 以來，台灣邊境規定嚴格，加上許多人簽證 、護照過期，導致要到駐舊金山 台北經濟文化辦事處辦理文件、簽證的數量暴增，領務量高於以往，簽證發放速度因此較以往慢，網路預約人數也常常預約不到。不過從11月起，網路預約人數將再增加，未來辦簽證等文件的速度，可望提升。

在矽谷工作的台灣人Amy說，如果能增加網路預約人數真是再好不過的了，今年7月她的美國人同事突然收到指令要到台灣出差解決科技機台的問題，但完全預約不到申請商業簽證的名額，導致機票只能一延再延，比預期可以抵達台灣的時間多了一個月。

不過辦簽證壅塞的問題，逐漸解決了。駐舊金山經濟文化辦事處表示，疫情趨緩，加上領務申請積件減少，將從11月1日起，增加網路預約名額，由目前每日20個名額，增加為每日25個，臨櫃受理時段也調整為星期一至五上午9時至12時，下午1時30分至3時30分，凡經網路預約成功的民眾，可在預約到的時段到經文處二樓領務櫃台遞件申辦。

舊金山經文處表示，領務預約網址為：https://www.tecosf.com，每月15日上午9時開放下個月的預約，未經預約者無法臨櫃受理，建議仍可採郵寄申辦，並在信封上註明擬辦業務（例如「申換護照」或「授權書補件」）。相關領務表格、填寫說明、應備文件及注意事項等，可參考網站：https://www.roc-taiwan.org/ussfo。

經文處表示，目前本處領務發照時間，在收到申請資料且相關文件齊備後，晶片護照約兩個月、非晶片護照約五至六周、簽證約一周、文件證明（包括授權書）約兩周、入國證明書約兩周的工作天，申請文件若有缺件，經文處將主動聯絡。

舊金山經文處提醒僑胞，自即日起，國人在海外出生的子女至經文處申辦第一本中華民國護照不適用郵寄申辦，申請人必須到場，以利確認人別，請先至網站預約，如有困難，可電郵經文處說明細節（[email protected]），本處將在人力許可範圍內，以居住在北加州、內華達州及猶他州僑民為優先，視情況安排親辦時間。

經文處表示，將隨時檢視領務積件處理情形，並在領務人力補齊後，恢復全面對外開放領務受理時間及開辦行動領務，相關進展將隨時公告。