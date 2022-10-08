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華運會繪畫比賽 15日舉行

記者熊移山／密爾比達市報導
活動海報及比賽報名QR code。(圖為主辦單位提供)
活動海報及比賽報名QR code。(圖為主辦單位提供)

第38屆華人運動大會最後一個項目繪畫比賽，即將在10月15日於南灣金山文教中心舉行。華運會主任委員王進德表示，這項活動歷屆都會是在大會分列式同時舉辦，但今年在疫情的考量下取消了分列式，才將活動延到下周末。

本次比賽除了繪畫之外，現場還有多個民俗體育活動，扯鈴、呼拉圈、踢毽子、打陀螺而且每一項還都分兒童組、青少年、社會組。王主委希望繪畫增進孩子的藝術氣質，其它活動則可以強健體魄又順便了解台灣傳統民俗一舉數得。

繪畫比賽負責人謝秀枝表示，報名組別分A、B、C三組年齡從5-16歲，採網路及現場報名，主題是「我最愛的台灣美食及運動」。參與的學員紙張必須現場領取，但是繪圖材料則是自備。作畫時間兩小時並在結束後立即頒發獎金及獎牌。現場除了藝術、民俗外台灣美食也不缺席。

負責人林秀枝則表示，會再次邀請參與中國大專校聯會舉辦夜市活動的廠商一同參與，讓大家玩好、吃飽。最後金山文教中心莊雅淑主任則肯定華運會每年本著「全僑健身」的宗旨默默付出，舉辦各項運動賽事，除了運動健身也凝聚了僑胞之間的感情。本次比賽是今年最後一項活動歡迎民眾踴躍參與。

活動由南灣僑界領袖支持，由左至右分別為王婉君、謝秀枝、僑務委員呂玉貞、主委王進德...
活動由南灣僑界領袖支持，由左至右分別為王婉君、謝秀枝、僑務委員呂玉貞、主委王進德、文教中心莊雅淑、邱佩芝、林秀枝。(記者熊移山／攝影)

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