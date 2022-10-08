聖他克拉拉縣立醫院醫師 7成想辭職

近70%聖他克拉拉縣聘用醫師計畫在三年內辭職。（美聯社）

聖他克拉拉縣的醫療系統可能面臨醫師的大規模出走，原因是工作條件差及缺乏來自管理層的尊重。

由代表超過450名縣雇用醫師的工會Valley Physician Group進行的一項調查顯示，在288名縣府雇用的醫師中，有200多人不打算留在聖他克拉拉谷醫療中心（VMC），其中近69%的人計畫在未來三年內退出該系統。

在那些計畫離開的人中，五分之三的醫師認為不被縣政府管理層尊重，是導致離開的原因。超過70%的醫師稱對自己工作的感覺比去年更糟。這些醫師已經在沒有合同的情況下工作了一年多，而工會與縣政府的談判已進行了兩年多。

Valley Physician Group總裁哈里斯（Steve Harris）醫師說，這些問題是縣領導沒有聽取和解決醫師們的擔憂的直接結果。他說，在過去的五年裡，該縣已經失去了65名初級保健醫師，同時也未能從其住院醫師項目中留住人。包括縣行政長史密斯（Jeff Smith）在內的縣政府官員多次表示，醫療保健系統沒有問題，一味淡化醫師的擔憂，以便贏得有利合同。

這項調查是在工會對VMC多年來的問題發出警報後進行的。醫師們說，在醫療保健上，他們被要求優先考慮數量而不是質量，他們被逼到了崩潰的邊緣。該地區一些最脆弱的病人不得不為預約、重要的掃描和診斷等待數月。

哈里斯說，問題不僅僅關於加薪。如果聖他克拉拉縣不盡快達成合同，工會正在考慮罷工 。「這是關於工作條件，關於工作條件如何與病人護理緊密相連，但縣裡沒有解決這些問題的緊迫感，」他說。

醫護人員說，COVID-19使長達一年的人工短缺問題變得更加嚴重，導致急診服務的平均等待時間為8至14小時、數百名病人被積壓、基本的非侵入性檢查需要等待數月。他們說，包括醫師在內的許多醫護人員正在做兩到三個人的工作。

超過76%的受訪醫師說，VMC沒有為病人提供足夠的護理，90%的醫師說縣府沒有提供足夠的資源和人員來支持他們。

一位在VMC有大約五年經驗的醫師及同一部門的其他四位醫師正在考慮離開，稱由於工作量太大，他們不得不在休息日抓緊時間做行政方面的工作。