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加州通膨紓困金7日發放 州長紐森：全美最大型退稅計畫

編譯組／灣區6日電
加州通膨紓困金7日起開始發放。州長紐森表示，符合資格居民將獲高達1000元補助款，為全國最大型退稅計畫。(美聯社)
加州通膨紓困金7日起開始發放。州長紐森表示，符合資格居民將獲高達1000元補助款，為全國最大型退稅計畫。(美聯社)

2300萬加州人自7日開始，將獲得「通膨紓困金」(Inflation Relief)。州長紐森表示，符合資格居民將獲高達1000元補助款，為全國最大型退稅計畫。

通膨紓困金款項是立法人士6月通過的中產階級退稅、直接因應通貨膨脹對民眾帶來影響，尤其在灣區，當地汽油價格超過每加侖六元，每天食物雜貨成本遠高過以往。

符合條件的加州居民將可獲200-1050元不等的紓困金，具體取決於納稅申報狀況與收入。2021年經由直接存款(direct deposit)獲取「加州紓困金」(Golden State Stimulus)的加州居民，將最先獲得款項。

根據加州稅務局(Franchise Tax Board)，首輪付款將於10月7日至10月25日之間進行。第二輪直接存款紓困金，將於10月28日至11月14日之間發放，90%款項將於10月送出。線上申報稅務並透過直接存款獲得退稅的加州人，也可在此期間獲得款項。

以紙本納稅申報或透過支票收到退稅者，將通過郵寄的簽帳卡(debit card)收到款項。簽帳卡將於10月25日至12月10日之間郵寄。其餘未收到加州紓困金的符合資格加州人，將於1月15日收到簽帳卡。

聯合申報者(Joint Filers)的調整後總收入15萬元以下、有扶養人的(payment with dependent)加州人，可獲1050元加州通膨紓困金、無扶養人(payment without dependent)可獲700元。收入15萬元至25萬元有扶養人的加州人可獲750元、無扶養人可獲500元。收入25萬元至50萬元有扶養人的加州人可拿到600元、無扶養人者可拿500元。

單身家庭申報者(Head of Household Filers)的調整後總收入15萬元以下的有扶養人(payment with dependent)加州人，可獲700元加州通膨紓困金、無扶養人(payment without dependent)可獲350元。收入15萬元至25萬元有扶養人的加州人可獲500元、無扶養人可獲250元。收入25萬元至50萬元有扶養人的加州人可拿到400元、無扶養人者可拿200元。

其他個人報稅者(Other Individuals)的調整後總收入15萬元以下、有扶養人的(payment with dependent)加州人，可獲700元加州通膨紓困金、無扶養人(payment without dependent)可獲350元。收入15萬元至25萬元有扶養人的加州人可獲500元、無扶養人可獲250元。收入25萬元至50萬元有扶養人的加州人可拿到400元、無扶養人者可拿200元。

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