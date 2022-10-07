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灣區新冠新增病例降幅趨緩 專家：病毒仍大量傳播

編譯組／灣區6日電
聖他克拉拉縣衛生局長柯迪指出，廢水檢測結果顯示，社區中仍有大量新冠病毒在傳播。圖為實驗室人員正在檢測廢水中的新冠病毒含量。（美聯社）
聖他克拉拉縣衛生局長柯迪指出，廢水檢測結果顯示，社區中仍有大量新冠病毒在傳播。圖為實驗室人員正在檢測廢水中的新冠病毒含量。（美聯社）

灣區與加州的新冠新增病例自過去兩個月前，開始大幅下降以來，目前漸趨平緩。根據衛生部門公布的數據，截至10月6日的一周，加州平均每日新增3336例病例，只比前一周少5%。

數據顯示，加州本周每日新增病例率為每10萬人中有8.3例，上周為每10萬人中有9例。檢測陽性率下降幅度也漸趨平緩，本周為4.7%，只比前一周低0.1%。

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）日前向縣議會報告時說：「通報病例數已無法反映出病毒在社區中實際傳播的程度。」柯迪指出，通報病例數與透過廢水檢測到的病毒濃度之間有很大的差異。

柯迪4日說：「如果只看通報病例數，會以為我們再次處於安全狀態。然而，廢水檢測報告結果呈現的卻不是這麼一回事。報告指出，社區中還有大量病毒在傳播，人們感染到病毒的風險仍然很高。」

過去一周，加州有1870人因感染新冠住院，比前一周少1.4%，平均每日有22人死於新冠。

柯迪說：「聖他克拉拉縣的醫院現在情況良好，但就為新冠患者提供護理服務這方面來說，我不認為他們已經完全脫離困境。」

隨著天氣開始轉涼，衛生專家正密切注意新出現的新變種病毒株，以及它們是否會造成新一波病例激增。疫情中最大的兩次病例激增是由2021年的Delta病毒株和今年的Omicron病毒株引起的，都是在天氣變冷、許多人在節日期間外出旅遊和在室內聚會的時候。

柯迪說：「我沒有辦法預測即將會發生的事，但我可以告訴你我們現在知道的事，以及如何才能繼續保證彼此的安全，即便我們現在似乎感覺已回到正常狀態。」

白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）本周表示，新冠疫情正在朝好的方向發展，但現在就否定新冠病毒的威脅還為時過早。

基因定序比對結果顯示，由BA.5病毒株造成的病例目前仍占全國總病例的81.3%，但有被其他更新的病毒株急起直追的態勢，例如BA.4.6（占12.8%）、BF.7（占3.4%）、BA.2.75（占1.4%）和BA.4（占1.1%）。

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