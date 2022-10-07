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打擊假選舉新聞 華促會力推「闢謠吧」

記者張曼琳／舊金山報導
亞太裔投票促進會（APIAVote）的行政主任陳棣芳。（記者張曼琳╱截屏）
亞太裔投票促進會（APIAVote）的行政主任陳棣芳。（記者張曼琳╱截屏）

華人權益促進會（CAA，簡稱華促會）6日舉行記者會，敲響華裔社區警鐘，為11月中期選舉期間，將流傳的不實政治謠言、假新聞，設置防線提高警覺，希望居民切勿被不實信息誤導，並深入介紹在各社交媒體中，中文虛假資訊趨勢，並推廣打擊錯誤信息網站「闢謠吧」。

根據華促會最新報告，在2020年總統選舉中，亞裔選民的投票率創下紀錄。

亞太裔投票促進會（APIAVote）的行政主任陳棣芳（Christine Chen）說：「總的來說，AAPI選民的投票率不斷上升，我們是一支不斷增強，決定選舉結果的力量。」她坦言，正因為亞裔在選舉中的力量不斷增強，「虛假消息成為社區最大挑戰之一，削弱了選舉制度可信度，並剝奪了選民的正當權利。」

根據華促會的一份書面聲明，60%華裔都熱中以微信交流和分享信息，對依賴中文閱讀的群體占比更多。華促會中文數字互動經理牛金霞（Jinxia Niu）介紹，華促會2019年以來就啓動相關反謠言項目，今年還開設了網站「闢謠吧」作為首個打擊右翼虛假資訊中文事實核查網站。

美國華裔精神健康聯盟主任彭一玲分享在社區工作的經驗。（記者張曼琳/截屏）
美國華裔精神健康聯盟主任彭一玲分享在社區工作的經驗。（記者張曼琳/截屏）

美國華裔精神健康聯盟主任彭一玲參與線上會議。她分享在社區工作的經驗得出，華裔社區中的右翼保守派人士比左翼自由派更有組織性，反應速度更快，因此散布謠言的能力很強。

她還表示，右翼人士擅長利用微信，並且反覆宣傳關於治安、槍案這樣的熱點話題，並向社區灌輸購買槍枝，保護自身安全的觀念，彭一玲在發言最後提出，應當投入更多資源在微信等中文資訊平台，傳遞真實信息。

公眾可上「闢謠吧」網站https://www.piyaoba.org查閱詳情。

華促會中文數字互動經理牛金霞在會議發言。（記者張曼琳/截屏）
華促會中文數字互動經理牛金霞在會議發言。（記者張曼琳/截屏）

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