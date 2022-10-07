民進黨立委莊瑞雄：參選台北市長 不能避談主權

莊瑞雄認為，國家主權的問題是台北市長候選人不能逃避的問題。（記者李榮／翻攝）

南灣多個僑團邀請民進黨 籍的立法委員莊瑞雄舉辦線上座談會，漫談台灣地方大選目前概況。本次與南灣僑界菁英會談的線上活動，主辦單位是南灣台灣僑界活動籌備處，由活動總召李漢文主持。當天參加線上座談會的南灣各會會長、副會長、負責人、台籍菁英代表和幾位僑務榮譽職人員大約50人左右。

莊瑞雄認為，今年的選戰非常重要，而台北市長選舉更是關注重點。陳時中 主打政策，而國民黨的蔣萬安卻總是逃避政策辯論。當然，民進黨還是希望黃珊珊力量成為三強鼎立的局面，更有利於民進黨的選情。

莊瑞雄曾擔任謝長廷台北市北區服務處主任、民主進步黨台北市議會黨團副總召集人、台灣國家山岳協會理事長、台北市議會士林與北投選區議員、民進黨中央執行委員兼台北市黨部主任委員、立法院民進黨團書記長等職。

談到台北市長選舉，莊瑞雄指出，前陣子蔣萬安的父親蔣孝嚴多年前的「滾床單事件」鬧得得沸沸揚揚。雖然有呼聲希望民進黨與掀起議題的媒體人周玉蔻切割，「但候選人陳時中的想法是：她不是我們的人，我們怎麼切割？」周玉蔻緊咬此事後，間接造成黃珊珊被邊緣化，然後陳時中也「中槍」。

「三個候選人，兩個的爸爸沒有去滾床單卻都中槍。蔣萬安反而獲得政治利益。」莊瑞雄認為，蔣萬安因為此事成為熱議的焦點，但蔣萬安還是應該回去問父親當年到底誰是女主角？若不是外傳的女性，最好出來幫忙澄清。

莊瑞雄也進一步表示，陳時中與蔣萬安最大的不同就是陳時中不談政治語言，而是專注政策，「媒體提問，陳時中是使命必達；蔣萬安是死命必逃，逃避問題！蔣萬安還常要身旁的人來回應問題，也就是他很空（洞）！」而事實上，要求多加一場辯論會的候選人也是陳時中。

莊瑞雄認為，除了政策以外，愈近選舉，選戰焦點還是會拉回到台灣的主權上面。畢竟台北是台灣的首都，而首都市長對於國家主權的信念會影響國家安全，「基輔的市長如果投降，烏克蘭不用打了。台灣各都的市長，尤其是首都台北市長，對於國家主權、對於中國的態度是什麼？」

總召李漢文指出，這次北加州南灣台灣僑界數個團體共同舉辦「漫談台灣地方大選目前概況」座談會，主講人是陳時中競選總部發言人莊瑞雄立法委員，目的是在於鼓勵台灣鄉親11月能回台投票 。她表示，年底的選情大家都很關注，台北市長更是重要看點，而陳時中就持續端出政策牛肉173項，其他地方的本土台派縣市長候選人、縣市議員候選人也拼命奮戰，希望將選舉導向更為正面的政策辯論。

對於台北市長選情，李漢文則說，陳時中的優點有四，一是陳時中有溫暖照顧的心力，從新冠肺炎病毒疫情開始到擴散大流行期間看出來，整個醫療體系在他的帶領之下，讓台灣在國際舞台上交出醫療亮麗成績單。二、陳時中有解決問題的魄力，陳時中的173條台北市政改革與建設當中看到他的解決問題的能力。

三、沈穩抗壓能力。陳時中有臨危不亂的沈穩和對付壓力的能力。遇到泛藍、泛紅陣營的挑釁，總是放人一馬，不跟害他的人計較，保持自己的高度，顧全大局。最後就是高的EQ。陳時中的宏觀政見，表現出高超的智商與情商和領導能力。因為，陳時中相信只要堅持中道而行，一定會使得中央與地方一條心，把事做好，讓台北更好，使得世界看到台灣，看到首都台北。

李漢文呼籲，可以回台投票的鄉親們都應該回台投票，無法回去的鄉親們身在海外，也聯繫在台親朋好友拉票，「只剩下一個多月就要投票。一票是一票，票票珍貴，請有投票權的人，珍惜自己手上神聖的一票。」