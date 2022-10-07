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北加台留學生分租 物品竟全遭室友變賣

記者李榮／灣區報導
汪昌泰（左起）幫助周同學找到願意協助的周典樂。（汪昌泰提供）
汪昌泰（左起）幫助周同學找到願意協助的周典樂。（汪昌泰提供）

來自台灣高雄、隻身來到庫比蒂諾迪安薩社區學院（De Anza College）就讀的周同學，先前在網路上找到一間分租房間，與另一室友共住。沒想到，分租給她的室友其實是二房東，而且竟趁周同學回台灣時，逕自退房，還把周同學的桌椅床鋪，甚至電腦全數私自變賣並侵吞。而周同學卻因自己名字不在正式租約上，連房門都進不去。求助無門的周同學，後來與駐舊金山經文處聯繫上，經文處再轉介庫比蒂諾急難救助協會幫忙，最後找到僑界人士周典樂家中暫住兩周，並依邊準備尋找新的住所。

周同學表示，因為社區大學學費比較實惠，因此原先就打算現在迪安薩就讀一年以後，再轉到四年制大學讀書，未來還想攻讀碩士。沒想到在craigslist上尋找分租房時，竟遇上這種室友，趁她不在時搬空物品。所幸經文處轉介急難救助協會，獲得僑界的幫助。

她表示，自己還要在迪安薩社區學院就讀一段時間，目前的交通工具只有坐公共汽車或走路，「因為以前買的一輛腳踏車也被偷走！」所以還是希望住在學校附近。庫比蒂諾急難救助協會會長汪昌泰呼籲，希望有善心人士能夠捐出不用的腳踏車給周同學，方便她平時通勤；如果有住在附近的僑胞有1000元左右的房間願意出租，更是再好不過，幫助周同學早日真正安頓下來。願意幫忙者可聯繫庫比蒂諾急難救助協會，電話：408-893-5968。

舊金山 汽車 房東

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