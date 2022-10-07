史丹福醫院 放寬院內防疫要求

史丹福醫院出防疫新規，放寬醫院對新冠疫情的防疫要求。(本報檔案照)

隨著今年夏季以來新冠病毒感染人數的下降，史丹福醫院正在根據州和縣公共衛生部門的要求，調整與新冠疫情 相關的衛生防疫 措施。史丹福醫院近日發布新冠防疫新規，已於4日生效。新規放寬醫院對新冠疫情的防疫要求，包括減少部分新冠症狀、疫苗和檢測 的證明和流程。

根據史丹福醫院的最新規定，醫務人員將不再需要完成每日QR新冠症狀證明，醫院訪客將不再需要提交疫苗接種證明或新冠檢測陰性證明，在同一天接受出院手術的門診患者將不再需要進行新冠檢測，但是過夜患者和即將入院的患者仍需要進行術前PCR（聚合酶連鎖反應）檢測。

史丹福醫院接受前鼻（或中鼻甲）拭子進行所有PCR篩查測試，並且不再需要鼻咽拭子。史丹福醫學院兒童健康中心（Stanford Medicine Children's Health）將恢復新冠大流行之前，篩查其他呼吸道感染的檢查流程。

此外， 醫院仍然要求所有臨床工作人員都佩戴口罩，所有員工和訪客仍將被要求自我監測新冠症狀，有相關症狀的個人依然不能進入醫院。所有史丹福醫院的醫護人員都必須繼續遵守勞動力健康與保健 (Workforce Health and Wellness) 和職業健康協定（Occupational Health protocols），在他們出現新症狀時，主動進行隔離和檢測。

儘管醫院的篩查要求會發生變化，但入口處仍將繼續設置安全措施，以提醒員工和訪客注意佩戴口罩和其他安全預防措施。醫院對入口處、安保和訪客管理的全面審查正在進行中，以指導未來幾周可能需要的額外調整。這些調整與新冠政策無關。

醫院將重點轉移到口罩佩戴和症狀監測上，目的是讓家人和朋友更方便探望生病的親友；醫院還將根據實際情況，採取額外措施來保護最脆弱、免疫功能低下的患者。