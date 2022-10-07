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野火期間 牧場主可進入禁區照顧動物

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖縣牲畜通行證計畫，幫助牧場主在野火期間照顧動物。（縣府宣傳片截圖）
聖縣牲畜通行證計畫，幫助牧場主在野火期間照顧動物。（縣府宣傳片截圖）

聖他克拉拉縣近日啟動了一項牲畜通行證計畫（Livestock Pass Program），允許牧場主和牲畜所有者在野火和其他緊急情況下進入禁區，為他們的動物餵食和飲水，檢查它們的健康狀況，並在必要時疏散它們。目前聖縣已向參加過加州消防強制性消防安全培訓的牧場主發放了44份牲畜通行證。

在出現山火時，為了保障居民的安全並防止居民干擾消防行動，山火發生地周圍的道路經常被封閉。牲畜通行證計畫為牲畜所有者和管理人員提供有限的緊急通行權限，以便他們能夠越過路障照顧他們的動物。

目前僅限擁有至少20頭牲畜（如牛、綿羊、山羊和蜜蜂蜂箱）的商業生產者有資格申請聖他克拉拉縣的牲畜通行證。但是，擁有牲畜通行證並不能保證牧場主可以進入已疏散或限制的區域，應急工作人員可根據情況酌情決定准許或拒絕准入。

一名成功申請了通行證的牧場主比安奇（Robert Bianchi）表示，牛在沒有食物和水的情況下只能維持幾天，而且新生牛犢在野火中特別脆弱。他說：「牲畜通行證對我們來說非常重要。養牛業是我們謀生的事業。如果發生野火，我們無法照顧好我們的動物，我們可能會失去一切」。

聖他克拉拉縣農業部門部長德瓦尼（Joe Deviney）說，「我在2020年親眼目睹了野火對牲畜生產者的影響，這個計畫將拯救動物的生命並保護牧場主的生計」。

聖縣議會主席沃瑟曼 （Mike Wasserman）表示：「牧場主是我們社區的重要組成部分，該計畫使他們能夠照顧他們的動物並保護他們的事業，同時保證公眾安全並允許消防員開展工作」。

縣議員史密提恩（Joe Simitian）表示，牲畜通行證計畫展示了州和縣對應急準備的重視。 「無論是野火、地震還是其他形式的自然災害，都需要我們做好充足的準備。我們必須提供確保牧場主有途徑能夠保護牲畜的安全」。

聖他克拉拉縣消防局助理消防隊長葛拉斯（Brian Glass）表示，向公眾開放在火災區域存在一定的危險性，所以為牧場主提供培訓很重要。牲畜通行證計畫為牲畜所有者提供了必要的身分證明和培訓，以加快在公眾無法獲得的地區獲得照顧和餵養牲畜的機會。

有關畜牧通行證計畫的更多信息和在線申請，請訪問聖他克拉拉縣的畜牧通行證計畫網頁https://ag.sccgov.org/santa-clara-county-livestock-pass-program。

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