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通過心理測試 阿縣12警員將回崗位 社區人士要求公開涉事警員信息

記者張曼琳／阿拉米達縣報導
阿縣警長艾亨此前走訪屋崙華埠。（記者張曼琳╱攝影）
阿縣警長艾亨此前走訪屋崙華埠。（記者張曼琳╱攝影）

此前傳出47名阿拉米達縣警未通過心理評估測試，被剝奪了逮捕權和槍支的消息傳出後，其中12名縣警現已重新參加並且通過評估，相信很快回重返工作崗位。此舉激發部分社區人士不滿，有抗議者在阿縣警辦公室門前示威，要求縣警辦公室公布更多關於這47名警員的信息，要求該部門提高透明度和問責。

根據舊金山紀事報報道，5日阿縣警發言人凱利（Lt. Ray Kelly）表示，預計剩餘的35名縣警中的「絕大多數」將在下周前重返工作崗位。「他們重新進行了心理考試，」凱利說：「如果他們獲得及格分數，我們會收到通知。」

內部審計調查源於上月初，24歲非裔阿縣縣警威廉斯（Devin Williams Jr）闖入民宅，槍殺一對越南裔夫妻Benison Tran和Maria Tran一案。此前，阿縣警長艾亨（Greg Ahern）表示，在2016年至 2022年的考察中，47名縣警獲「不合格」和「D：不適任」分數。根據州立法，縣警部門禁止雇用任何得分為D的警員。 艾亨計畫為47名警員安排第二次心理評估，以便讓他們回到崗位。

加州警官標準和培訓委員會（POST） 表示，雖然執法機構可能允許使用不同的評分系統，但通常評估會給出候選人是「合適」還是「不合適」。 POST 發言人普洛斯（Meagan Poulos）直言，不應當聘用任何獲「D」的縣警候選，這將被視為「不合適」。

普洛斯表示，阿縣情況為「未知」並表示縣警在工作多年後，重新參加心理考試不合標準，POST正在審查阿縣的情況，還說：「在阿縣發生的事情並不典型。」

在這47名警員或許很快全數返回崗位的消息傳出後，有抗議者在阿縣警辦公室門前示威，要求縣警辦公室公布更多關於這47名警員的信息，要求提高透明度和問責。反警察恐怖項目（Anti Police-Terror Project）執行主任布魯克斯（Cat Brooks）表示消息令人感到震驚，她說：「我們將繼續要求公布警員姓名，要求透明度和問責制。」

民權律師龐特（Adante Pointe）r 表示，應審查這47縣警參與的案件、逮捕和可能使用武力的事件，並將其公布於眾。 他說，當一名警官心理檢查為「不合格」並返回執勤時，「就是打開了潘多拉的盒子，我們作為公眾應該看看裡面有什麼。」

凱利指出，涉事警員的名字不會被公布，因為他們被歸類為醫療和人事紀錄。

警察 加州 越南

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