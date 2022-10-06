華美半導體線上年會 探討技術趨勢

華美半導體協會年會預告：計算、互聯和存儲——深入探討技術趨勢（記者陳爍嘉／攝影）

華美半導體協會（CASPA）5日舉行記者會，宣布該將於15日（星期六）下午12時30分至下午4時30分舉行在線年會。主題為「計算、互聯和存儲——深入探討技術趨勢」（Computing, Connectivity, and Storage-- a deep dive into tech trends）。

主辦方邀請了來自領先半導體公司和初創公司的十位高管作為活動的演講人或小組成員，他們將在活動上進行五場演講和一場圓桌討論會。受邀的演講者和小組成員是來自主要半導體公司的高管，包括安謀(ARM)執行長哈斯(Rene Haas)、安謀副總裁阿瓦德（Mohamed Awad），AMD副總裁Bill En、新思科技（Synopsys）產品營銷總監瓦利亞（Manmeet Walia）、西部數據(West Digital)高級副總裁Yan Li， 以及初創公司SambaNova首席執行官Rodrigo Liang等。這些公司從投資 者那裡籌集了超過10億元。

小組成員中有來自半導體初創公司Etopus，Expedera，Silicon Motion，Untether AI ，Axiado的執行長、技術長和副總裁。

年會上，安謀執行長哈斯將作為主講人，發表主題為「變革即將來臨——半導體行業如何適應？」的演講，講述了他在半導體行業看到的演變、計算的日益普及和復雜性，以及所有人都必須做些什麼來跟上創新的步伐。

西部數據高級副總裁Yan Li將在年會上介紹3D NAND閃存技術及其應用，人們對閃存的需求是永不滿足的。NAND是具有持續的擴展能力的半導體存儲器，Yan Li的演講將簡要介紹3D NAND閃存中的NAND架構變化，通過增加更多層（layers）不斷縮小芯片尺寸，繼續它的物理擴展。

NAND擴展成本高昂，資本效率是需要考慮的關鍵指標之一。Yan Li還將討論探討解決大數據中一個常見問題的新趨勢，以及一個縮短存儲與計算之間的距離的概念，達到節省電力，使用存儲容量擴展計算的吞吐量的目的。

AMD副總裁Bill En在半導體行業擁有26年的經驗，擁有超過65項專利和30篇出版物。他的演講將以「從每個晶體管中提取更多計算」為主題，重點關注幾個引人注目的創新載體。他想要通過模塊化小芯片架構從每個製造的晶體管中提取更多價值，以及通過有針對性地使用專用加速器從每個已生產的晶體管中提取更多性能。