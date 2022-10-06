醫保不好選 可找會講華語代理

SCAN健保計畫。(SCAN提供)

無論是資深耆老，或是第一次符合資格享有聯邦醫療保險 的人，人生中最重要的決定之一，就是為自己的聯邦醫療保險優勢計畫選擇合適的承保。SCAN健保 負責人表示，對許多人來說，找一個既能滿足自己需求又能適合自己預算的計畫，並不總是一件容易的事。

因為，民眾在選擇計畫時，總會面臨太多需要考慮的事項，會讓人覺得無所適從。而華裔民眾還常常遭遇語言上的困難。因此，如果能與會講自己語言的醫療保險專家交談，會有助民眾做出適合自己的正確選擇。

SCAN健保計畫表示，為此他們提供會講華語的代理即時與有需要者通話，民眾也可瀏覽SCAN中文網站，或索取中文訊息和資料。此外，民眾可在家中或住家附近與當地代理會面，瞭解健保福利 細節。

除了有知識淵博的專業經紀代理幫助選擇合適計畫和承保外，民眾在擇聯邦醫療保險優勢計畫時，還可享有SCAN提供的其他福利。如處方藥承保：許多計畫都提供$0共付額的1級和2級藥物（在首選藥房購買1級首選非品牌藥和2級非品牌藥，共付額為$0，僅限郵購）。

其他遠超原始聯邦醫療保險的福利還有：全面牙科承保，包括深度洗牙；季度非處方藥承保，如止痛藥和急救膠布等日常用品；交通接送承保；$0健身房會員資格；視力承保和年度眼鏡津貼；聽力承保，包括定額助聽器；針灸和脊椎護理承保和服務使用；Fitbit®健身追蹤器；以及更多福利（以上所列因計畫而異，並非每個SCAN計畫都可享所有福利）。

SCAN健保計畫是與聯邦醫療保險簽約的HMO計畫，是加州唯一連續五年獲得聯邦醫療保險5星評級中4.5星的計畫，SCAN Healthy at Home(HMO SNP)和Village Health(HMO-POS SNP)計畫除外。SCAN擁有一個處處提供支持的健保計畫和屢獲殊榮的客服團隊，幫助民眾在守護健康的道路上前進得更安心。

瞭解更多詳情，請上網scanhealthplan.com/zh或致電1-888-371-7226 TTY: 711SCAN經紀洽談。