我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭智囊愛女被炸死 紐時：美方相信出自烏克蘭之手

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

擁槍須買責任險 聖荷西明年執行

記者熊移山／聖荷西報導
在聯邦法院駁回了槍枝權利組織的訴訟後，聖荷西議會通過的「減少槍枝傷害法案」將在明年初執行。(Getty Images)
在聯邦法院駁回了槍枝權利組織的訴訟後，聖荷西議會通過的「減少槍枝傷害法案」將在明年初執行。(Getty Images)

聖荷西市在年初首創的減少槍枝傷害(Gun Harm Reduction)法案，原本預計是在今年8月8日正式執行，但是在槍支權利組織及一位聖荷西居民向聯邦法院提起訴訟因而延期。上周聯邦法院正式駁回兩個原告團體提出的十項訴訟和索賠中的九項，另一項則由原告撤回了訴訟，這個判決讓聖荷西確認將在2023年1月1日將執行這項法案。

減少槍枝傷害法案內容主要是強制槍支擁有者購買責任保險，並支付25元的年費，年費將用於安全教育培訓、自殺預防、家庭暴力以及心理健康服務來支持減少槍枝暴力計畫。根據美國地方法院法官弗利曼（Beth Labson Freeman）的判決解釋，這項計畫收取的費用不會高過普通公民能支付的標準，內容也沒有限制或剝奪民眾行使第二修正案擁槍的權利。所以駁回了原告阻止聖荷西實施法令的主張以及相關的賠償要求。

聖荷西市長市長李卡多(Sam Liccardo)在收到判決結果後回應，法院已經明確表示，不會用簡單化論點解釋憲法，合理的法規可以使槍枝使用更安全。在一個民間已經擁有超過4億支槍枝的國家，想要用減少槍枝買賣，絕對是看不見成效。利用保險及年費，讓槍枝擁有者具備更安全的用槍常識及補償意外槍擊事件的受害者，另外例如使用槍支保險箱、安裝扳機鎖或上膛顯示桿(chamber-load indicator)或參加槍支安全課程，才是解決問題的手段。

李卡多指出，相關的槍枝權利組織一定還會上訴，但是這個法案的執行，一定能讓其它陷於槍枝氾濫的城市提供一個解決方向。

在聯邦法院駁回了槍枝權利組織的訴訟後，聖荷西議會通過的「減少槍枝傷害法案」將在明...
在聯邦法院駁回了槍枝權利組織的訴訟後，聖荷西議會通過的「減少槍枝傷害法案」將在明年初執行。圖為市長李卡多。(記者熊移山／攝影)

聖荷西 槍支 保險

上一則

關懷長者 金山市議員馬兆明訪安老自助處日落區辦公室

下一則

加大哈斯汀法學院更名 後人提告促保留原名或賠償17億

延伸閱讀

每周停電1次 聖荷西居民抗議

每周停電1次 聖荷西居民抗議
聖荷西家庭生活成本最高 每月3248元比全美平均高62.2%

聖荷西家庭生活成本最高 每月3248元比全美平均高62.2%
全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元
南聖荷西1女在車內遭槍殺 警逮1嫌

南聖荷西1女在車內遭槍殺 警逮1嫌
美首購屋所需年薪「灣區最高」聖荷西2室宅須年賺24萬

美首購屋所需年薪「灣區最高」聖荷西2室宅須年賺24萬

熱門新聞

60歲男子柯羅納多4日凌晨試圖阻止竊賊偷車輛催化轉化器時，在家門口被槍殺。（電視截圖）

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

2022-10-05 01:18
調查發現，聖荷西家庭每月平均生活開銷是全美最高。（Getty Images）

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

2022-10-03 23:04
7旬老嫗被佯扮公用事業人員嫌犯掐脖，搶走畢生積蓄。（電視新聞截圖）

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

2022-10-02 01:16
最新研究指出，位於矽谷西側，少為人知的地質斷層可能會每隔250年到300年引爆一次大震。這一斷層在圖中標記20和24區間。（美國地質調查所網站截圖）

史丹福研究：矽谷西側「少為人知」斷層 恐爆大地震

2022-09-29 02:18
約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽表示，從2011、2012年，歐巴馬政府時期，就有跡象顯示兩國關係惡化。（記者劉先進／攝影）

約翰霍普金斯大學教授孔誥烽：美中關係惡化 始於歐巴馬

2022-10-03 02:22
史丹福大學教授柏托西（Carolyn R. Bertozzi）5日獲得諾貝爾化學獎。（取自史丹福大學官網）

「凌晨電話老爸 猜准我獲諾獎」史丹福教授柏托西說

2022-10-05 20:27

超人氣

更多 >
影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人
亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大

亞馬遜會員日 這12項早鳥優惠省很大
南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西

南加多位僑領的Line被駭 騙子都要求代買這樣東西
快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法

快記起來…退休族節省處方藥品開銷的5大方法
學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」