擁槍須買責任險 聖荷西明年執行

在聯邦法院駁回了槍枝權利組織的訴訟後，聖荷西議會通過的「減少槍枝傷害法案」將在明年初執行。(Getty Images)

聖荷西 市在年初首創的減少槍枝傷害(Gun Harm Reduction)法案，原本預計是在今年8月8日正式執行，但是在槍支 權利組織及一位聖荷西居民向聯邦法院提起訴訟因而延期。上周聯邦法院正式駁回兩個原告團體提出的十項訴訟和索賠中的九項，另一項則由原告撤回了訴訟，這個判決讓聖荷西確認將在2023年1月1日將執行這項法案。

減少槍枝傷害法案內容主要是強制槍支擁有者購買責任保險 ，並支付25元的年費，年費將用於安全教育培訓、自殺預防、家庭暴力以及心理健康服務來支持減少槍枝暴力計畫。根據美國地方法院法官弗利曼（Beth Labson Freeman）的判決解釋，這項計畫收取的費用不會高過普通公民能支付的標準，內容也沒有限制或剝奪民眾行使第二修正案擁槍的權利。所以駁回了原告阻止聖荷西實施法令的主張以及相關的賠償要求。

聖荷西市長市長李卡多(Sam Liccardo)在收到判決結果後回應，法院已經明確表示，不會用簡單化論點解釋憲法，合理的法規可以使槍枝使用更安全。在一個民間已經擁有超過4億支槍枝的國家，想要用減少槍枝買賣，絕對是看不見成效。利用保險及年費，讓槍枝擁有者具備更安全的用槍常識及補償意外槍擊事件的受害者，另外例如使用槍支保險箱、安裝扳機鎖或上膛顯示桿(chamber-load indicator)或參加槍支安全課程，才是解決問題的手段。