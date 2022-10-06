2035年禁售汽油車 加州加油站將滅絕

加州人轉向購買電動車，不須燃油也無須換油，有助防止地球出現災難性升溫，卻加速了加油站的衰退。(Getty Images)

超過一個世紀以來，加油站 一直是加州 汽車文化的核心，在路途中提供燃油、食物、休息等友善服務。但是，電動車 興起，卻可能讓加油站產業式微。加油站通常為移民擁有的典型小型商業，由於加州2035年停止所有新汽油車銷售，屆時將可能有多達80%加油站無法營利。

現在耗油量大的汽車已越來越少，從而減少對燃油的需求，也有越來越多城市禁止新加油站建設。總部設在密爾比達的「美國石油與便利商店協會」(American Petroleum and Convenience Store Association)成員帕特爾(Sanjiv Patel)預測，禁止銷售汽油車，將導致加油站產業絕滅。他指出，灣區是全美電動車密度最高的地區之一，加油站產業蕭條會從這裡開始，然後蔓延到各地。

加油站是設計專為快速進出交通主要道路而設計：加油、付款與前進。多位在忙碌路段，是低成本且高批量的業務。電動車則需要不同東西，需要時間充電。充電器可放在任何地點，家中、工作地點或迷人咖啡店，例如星巴克，而非殼牌石油加油站。

為了生存，加油站正在測試更可持續的收入來源，增加洗車服務並擴大商店供應。開始增加銷售咖啡與香菸之外的東西，包括新鮮三明治、有機果汁、韓式炒年糕或奶油烤雞。

另一個顯著的改變是增加電動車充電站，但程序並不如看起來那般容易。「加州燃油與便利商店聯盟」(California Fuels & Convenience Alliance)成員班伯瑞(Chris Bambury)表示，增設充電站需要重新設計，比傳統加油站需要更多電力；由於電費波動，業主不確定可向顧客收取多少費用。

除非充電速度更快，否則設置電動車充電站昂貴又不切實際。雖然有州府補助款可協助降低安裝充電站成本，但並不能自給自足。Rotten Robbie執行長葛瑞奇歐西(Erin Graziosi)說明，聖荷西一個加油站設置兩個充電站、耗資18萬元，一天當中的大部分時間都處於閒置狀態。

加油站曾經通過增設汽車維修與拖車服務增加收入，但汽車經銷商積極推銷長期修護合約，將加油站排除在其業務之外；因為保險費用飆漲，現在很少有加油站提供拖車服務。加州人轉向電動車，不須燃油也無須換油，有助防止地球出現災難性升溫，卻加速了加油站行業的衰退。

目前加州有16.4%新車銷售是零排放或插電式混和動力車。依照加州法規要求，2026年此一比例將上升至35%、2035年將升至100%。根據「波士頓諮詢集團」分析，未來15年，燃油零售市場將有25-80%無獲利，意味著有數千家加油站將關閉。