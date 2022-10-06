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紐森簽署AB152法案 新冠80小時帶薪假延至年底

記者張庭瑜／綜合報導
新冠有薪假最高可達80小時。（unsplash截圖）
新冠有薪假最高可達80小時。（unsplash截圖）

加州州長紐森（Gavin Newsom）9月29日簽署眾議會152號法案（Assembly Bill 152），不但將與新冠假有關的補充帶薪病假法（Supplemental Paid Sick Leave Law，簡稱SPSL）原來設定的9月30日截止期限延長至今年12月31日，使用標準也重新定義，更增設幾項對雇方有利條例。此外，法案也通過加州中小企業病假補助計畫。

152號法案在紐森簽署下取代SB 114法案。該法案要求任何規模超過26名雇員的公司，在雇員感染新冠期間、或接種疫苗後提供最多80小時的帶薪假。雇員可以將其用於照顧自己，或出現新冠症狀的家屬上。

在請新冠帶薪病假期間，雇主將有權要求雇員在隔離五天後，將自己或照顧家屬的檢測結果繳交。如果第二次檢測仍呈陽性，雇主也將有權要求在24小時內，再度繳交。若雇員拒絕，雇主可以拒絕帶薪假申請。 

新冠補充帶薪病假法（ Supplemental Paid Sick Leave law， 簡稱SPSL）的延期也規定，員工需要在2022年底前用完，若在期間用完全部時數，雇員可以使用其他替代福利來填補缺勤時數，如健康工作場所健康家庭法案（Healthy Workplaces Healthy Families Act）、 加州家庭權利法案（California Family Rights Act）、或是 Cal-OSHA COVID-19 預防緊急臨時標準（Cal-OSHA COVID-19 Prevention Emergency Temporary Standards)。而只使用到部分或完全沒有使用的雇員，則可以在符合條件的情況下，將剩餘假使用完畢。

根據152號法案，在2021年6月1日前營運、符合條件、且規模在26至49名員工的加州小型企業，和註冊非營利組織，將能夠申請最高達5萬元補助金，用於支付提供CA 2022 SPSL所產生的相關費用。此筆贈款也將不會算作要繳州稅的總收入。 

AB152法案所貼補的80小時帶薪假，分為兩個40小時獨立假期，且以不同標準審核。而在常見情況中，加州受保員工只要因以下原因無法工作或遠程工作，即可享有40小時的帶薪補假，雇主則需員工提供書面、或口頭請求後，依情況提供假期時數。

1、根據國家要求（即國家公共衛生部、聯邦疾病防治中心或當地公共衛生局）的要求，接受與新冠相關的隔離。

2、已被醫療人員建議以新冠為由進行隔離。

3、感染新冠症狀、有醫療診斷需求。

4、需要請假施打新冠疫苗或加強劑。

5、需要停留家中，照顧施打疫苗後，出現相關症狀的家庭成員或自己。

6、需要停留家中，照顧因新冠需要在家隔離的家庭成員，或因新冠造成的學校停課而滯留家中的幼童。

 而額外的40小時假期，雇員需提供新冠陽性證明 ，如果員工或家庭成員的新冠檢測結果呈陽性，並已向雇主提供證明，該員工有權享有額外40小時帶薪假。

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