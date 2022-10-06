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馬斯克入主推特 維權者憂創造安全言論平台恐前功盡棄

編譯組／美聯社舊金山5日電
外界對馬斯克入主推特後會進行哪些改革，有諸多揣測。（美聯社）
外界對馬斯克入主推特後會進行哪些改革，有諸多揣測。（美聯社）

在為了440億元收購案針鋒相對數個月後，Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）和推特近日又回到原點，但信任和善意似乎都已受到損害。

自前總統川普的推特帳戶被凍結後，馬斯克就成為推特最受人關注的用戶。不過，自4月宣布要收購推特以來，馬斯克還未提出任何具體的改革計畫，只是一味推崇言論自由和嘲笑垃圾郵件機器人，他實際上想做什麼仍是個謎，這讓推特擁護者十分擔心。

研究社群媒體的康乃爾大學教授達菲（Brooke Erin Duffy）說：「用戶和廣告商對推特文化是否會從根本上改變的憂慮是可以理解的。因此，馬斯克必須決定是否要透過保留核心功能、維持推特的上市公司狀態，或是否進行全面改革，來消除人們的憂慮。」

儘管馬斯克的推文和聲明一直含糊其辭，但科技分析師推測，馬斯克希望重新推出一個類似中國微信，可以進行視訊、簡訊、串流、條碼掃描和付費的應用程式版本。

馬斯克8月在Tesla年度股東大會表示，他經常使用推特，對這個產品瞭如指掌。他說：「我很清楚該如何指導工程團隊，讓推特從根本上變得更好。」

付費功能可能是馬斯克的主要計畫之一。馬斯克曾表示，他對他在職業生涯早期創立的網路銀行X.com有宏偉的願景。不過，X.com最終成為PayPal的一部分。

馬斯克說：「顯然這件事可以從頭開始，但我認為推特有助讓這個過程縮短三到五年。我覺得這是一個長久有用的東西，我知道該怎麼做。」

反對馬斯克收購推特的監督組織Media Matters的卡魯索內（Angelo Carusone）說：「我們從一開始就有強烈的預感，知道馬斯克想利用這個平台做什麼。因為訴訟，我們知道他的背後有誰，他想要建立哪種類型的極右派意識形態決策平台。說穿了，我們最擔心的事已得到證實。」

在多位執行長的領導下，推特一直致力創造一個安全的言論平台。社群媒體與內容審查專家和人權維權者擔心，推特多年來的努力在馬斯克入主後可能前功盡棄。

卡魯索內說：「馬斯克明確表示，他將取消推特制定的社群標準和安全準則，恢復川普和其他因暴力和辱罵被凍結的用戶，並大開虛假訊息的之門。」

馬斯克6月時表示，他的目標是讓推特「引人注目到不能沒有它」。如果他真能實現這一目標，推特最終就能和TikTok、臉書和Instagram平起平坐，成為擁有數十億用戶的主要社群媒體。

推特 馬斯克 社群媒體

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