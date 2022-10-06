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市長布里德：毒品正摧毀舊金山 須更積極逮捕毒販

記者王子涵／舊金山報導
地檢長謝安宜(左起)、警長史考特、市長布里德、市議員麥德誠在舊金山警局總部宣布，將相互合作，打擊毒品交易。（記者王子涵／攝影）
地檢長謝安宜(左起)、警長史考特、市長布里德、市議員麥德誠在舊金山警局總部宣布，將相互合作，打擊毒品交易。（記者王子涵／攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）、警長史考特（Bill Scout）、地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、市議員麥德誠（Matt Dorsey）5日在警局總部召開記者會，重申打擊露天毒品銷售及使用的急迫。布里德表示，毒品正在摧毀這座城市，必須要採取更積極主動的方式逮捕、起訴有組織的毒販。

一年前，布里德因田德隆區毒品氾濫下達緊急令，如今再次表態治毒的決心。她表示，不同點在於警局獲得了更多的幫助，「毒品，尤其是芬太尼（Fentanyl）正在進入我們的城市，這需要警局、地檢處、市議會與市府各機構的合作。」布里德說，「這是一個艱難的決定，但我們城市的領袖終於可以相互合作，共同解決這一問題。」

她補充，警察預算將增加，執法力度也將提升。她計畫再聘用200名警員，以緩解舊金山警局約500名警員的缺口，並擴大街頭安全大使等項目。

自2020年以來，舊金山已有1700人因毒品過量而死亡，其危害程度遠遠超過新冠病毒。其中高致命性芬太尼毒品的出現，更導致許多誤吸致死的案例。

市議員麥德誠在現場用一美分硬幣與芬太尼致死量作比較，展現其危害程度。（記者王子涵...
市議員麥德誠在現場用一美分硬幣與芬太尼致死量作比較，展現其危害程度。（記者王子涵／攝影）

市議員麥德誠在現場用一美分硬幣與芬太尼致死量作比較，展現其危害程度。

「出售毒品是不合法的。」布里德強調，「使用毒品也是完全不可接受的，我們必須朝著同一方向前進。」

警長史考特提供的數據顯示，與去年同期相比，7月至9月因販毒而被捕的人數有所增加，總數為266人，而去年為163人。在田德隆區查獲的毒品數量增加了近五倍。

史考特強調，舊金山以同情心聞名；史考特說，「警局嘗試尋找在執法力度與向人們提供幫助之間的平衡。」他強調，這並不意味著吸毒成癮的人可以自由通行。「我們的工作是消除他們不願意接受幫助的藉口，當他們拒絕幫助時，執法就會發揮作用。」

布里德表示，舊金山市在已有2200張治療病床的基礎上，又增加了數百張，以治療與精神疾病和毒癮鬥爭的患者。

地檢長謝安宜（左）、警長史考特均（右）表示，警檢會加強合作。（記者王子涵/攝影）
地檢長謝安宜（左）、警長史考特均（右）表示，警檢會加強合作。（記者王子涵/攝影）

自謝安宜上任以來，她一改博徹思時期與警局的緊張關係，經常探訪警局一線警員，稱讚他們的工作成果。

截至上個月，謝安宜對所有毒品類案件的指控率與博徹思相似，為62%；但在過去三個月中，她對85%的重罪毒品案進行指控，與去年同期相比，增加95%。8月，她撤回博徹思任期內達成的30多個認罪協議，她認為這些協議對於被指控銷售芬太尼的毒販過於寬鬆。

「毒品危機不僅僅危害成人。」謝安宜說，「我有一個六歲的女兒，我不得不教育她認識、遠離這個像糖果一般的毒品。」

地檢長候選人小阿里奧圖（Joe Alioto Veronese）也出現在現場，他批評記者會是一個政治噱頭。他向舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，在選票投遞的前兩天，市長在一個對舊金山非常重要的問題上，展示她任命的兩位候選人，坦率地講，她在應對毒品危機上讓舊金山人失望。

謝安宜在7月接替被罷免地檢長博徹思（Chesa Boudin），前警局發言人麥德誠在5月被任命為第六區市議員，兩人都爭取在11月的選舉中保住他們的席位。

小阿里奧圖表示，他會與聯邦檢察官辦公室、緝毒局和市議會合作，處理毒品問題。他指出，如果警員把吸毒者帶到醫院，舊金山的床位將陷入緊缺。

麥德誠（左）介紹自己近日推出的「舊金山復甦」計畫，要求市府21個部門共同合作。（...
麥德誠（左）介紹自己近日推出的「舊金山復甦」計畫，要求市府21個部門共同合作。（記者王子涵／攝影）

毒品 舊金山 博徹思

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