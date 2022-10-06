關懷長者 金山市議員馬兆明訪安老自助處日落區辦公室

行政總監余蕙敏（左）向馬兆明介紹重建計畫。（記者張曼琳／攝影）

舊金山華裔 第四區市議員馬兆明（Gordon Mar）5日首次參觀安老自助處（Self-Help for the Elderly）位於日落區Taraval街3133號的就業 中心，安老自助處項目和行政總監余蕙敏（Winnie Yu）表示，該就業中心將在年底動工重建，成為最新一所服務日落區的長者中心。馬兆明表示，長者為該市重要組成部分，他期待明年中心建成，服務更多的少數族裔長者。

當天一早，馬兆明到就業中心與安老自助處員工見面；余蕙敏表示，現有的安老自助處長者中心已「人滿為患」，在新冠疫情前，就有數百名長者在找尋開展活動的空間。她指出，即使是現在，如果在中午11時左右去長者中心，可見大批長者排長等待服務。

余蕙敏表示，目前Taraval街3133號為一棟最常見日落區獨立屋建築，面積過1000呎，由安老自助處理事會成員捐贈，位於日落區中心位置，近公共交通；中心重建後，日落區長者不用再搭乘長時間巴士，特意去到華埠接受服務。

余蕙敏指出，這次改建為一個絕妙的機會：「讓他們（長者）真正在居住的地方得到服務，並在此安老。」翻新後的長者中心將用於向提供中文和俄語雙語社會、就業服務、互聯網資源、營養飲食、新移民外展、娛樂空間和室外活動空間等，安老自助處不單單只服務與華人社區，也為新增的俄羅斯新移民提供俄語社區服務。

馬兆明感謝安老自助處為服務長者做出的工作，並指出，長者為舊金山人口的關鍵組成部分，近年來長者人口在該市飛速增長，他說，有數據顯示，舊金山為長者人口最多的幾個大城市之一，樂於見到長者中心的翻新，為長者提供高質量的生活。

這一項目初期主要在社區捐贈和安老自助處的推動下完成，馬兆明和華裔州眾議員丁右立合作，在州預算中尋找過100萬元資金彌補缺口，讓翻新項目得以推進。

在余蕙敏帶領下，馬兆明在當前建築的基礎上，充分了解翻新後樣貌，表示十分興奮，希望翻新項目能盡快完成。

馬兆明承諾將繼續與安老自助處合作，在日落區西部建造可負擔長者住房，指出該區的首要任務是為老齡化人口創造更多住房，讓獨居長者搬出獨立屋，到設施齊全的長者公寓，空出的獨立屋可讓年輕的新家庭入住。