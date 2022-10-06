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舊金山市府律師邱信福：30號提案 有助對抗環境污染

記者王子涵／舊金山報導
邱信福曾與屋崙市府律師派克就環境保護問題，起訴五大石油和天然氣公司。（邱信福網站截圖）
邱信福曾與屋崙市府律師派克就環境保護問題，起訴五大石油和天然氣公司。（邱信福網站截圖）

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）日昨接受本報採訪，闡釋他對環境保護以及30號提案的態度。

邱信福4日表示，30號提案是有關個人環境權利的法案，對加州有很大的影響；「每一年，加州都在經歷創紀錄的山火、乾旱災害，威脅著加州人的生命，摧毀我們的經濟，以及我們引以為傲的自然資源。加州也成為全世界空氣質量最差的地區之一。」邱信福說，「我們必須對兩大污染源進行改變，交通廢氣及山火。」

根據選務網站Ballotpedia顯示，30號提案得到環境保護者、工會領袖等支持；他們認為對電動汽車發展的支持，以及環境問題的擔憂是需要長期的支持。而反對聲音包括州長紐森（Gavin Newsom）以及加州教師協會等。紐森曾批評，30號提案是將納稅人的資金引流至Lyft這樣的公司。

對於州長的批評聲音，邱信福表示不贊同。他說，自己曾親身參與過立法的過程中，在Lyft資助提案之前，許多環境保護者就已經對環境變化表示擔憂了。

邱信福強調，數百萬的低收入加州人會因此收益，幫助他們獲得零排放汽車。他當天在華埠表示，少數族裔受到環境污染的影響是十分嚴重的。

對30號提案投贊成票，意味著選民支持年收入超過200萬元的加州居民增加1.75%的稅率，用於建設充電站等零排放汽車基礎設施提供津貼，讓更多人能夠買得起零排放汽車，並自主更多野生動物保護計畫。

「我很失望，對30號提案的討論到了這樣的境地。」邱信福說，「這是有關保護每一個加州人的環境，尤其是低收入、中等收入的少數族裔家庭。」

加州 汽車 低收入

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