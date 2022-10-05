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屋崙犯罪飆 陳錫澎促市議長勵琪下台 反對者、支持者互嗆

記者張曼琳／屋崙報導
屋崙華埠商會主席陳錫澎4日召開記者會，以近期屋崙市犯罪飆升為由，要求選區包括華埠的市議長勵琪辭去職務。勵琪反對者和支持者均到場，雙方一度爭執，場面火爆。（記者張曼琳／攝影）
屋崙華埠商會主席陳錫澎4日召開記者會，以近期屋崙市犯罪飆升為由，要求選區包括華埠的市議長勵琪辭去職務。勵琪反對者和支持者均到場，雙方一度爭執，場面火爆。（記者張曼琳／攝影）

屋崙華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan)4日召開記者會，以近期屋崙市犯罪飆升為由，要求選區包括華埠的屋崙市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）辭去職務。反對者和支持者在場互嗆，場面火爆。陳錫澎說，反對勵琪最重要的原因為，勵琪曾主張削減警局經費，認為是時候讓勵琪下台。

勵琪辦公室回應說，與上財年相比，還為警局增加6%預算，強調其辦公室支持同警局的合作，也曾多次試圖與陳錫澎溝通未果。

屋崙華埠商會主席陳錫澎（中）4日召開記者會，以近期屋崙市犯罪飆升為由，要求選區包...
屋崙華埠商會主席陳錫澎（中）4日召開記者會，以近期屋崙市犯罪飆升為由，要求選區包括華埠的市議長勵琪辭去職務。（記者張曼琳／攝影）

★陳錫澎開砲 轟忽視治安

陳錫澎當天在華埠富興中心廣場召開記者會，以犯罪飆升為理由，要求勵琪辭職。現場支持者和反對者均到場，情緒激烈互嗆，發生言語衝突。陳錫澎指出，反對勵琪最重要的原因為，她曾主張削減警局經費，忽視治安。他表示，作為市議長最重要的就是保障社區治安，該市今年謀殺案已達100宗。居民對孩子上學和在上街步行都會感到不安全。陳錫澎呼籲，停止暴力、勵琪辭職下台。

屋崙華埠商會主席陳錫澎（中）4日召開記者會，要求選區包括華埠的市議長勵琪辭去職務...
屋崙華埠商會主席陳錫澎（中）4日召開記者會，要求選區包括華埠的市議長勵琪辭去職務。（記者張曼琳／攝影）

陳錫澎還在書面聲明中說，「在勵琪的領導下，未能採取任何措施保護其選區內的居民，」並認為「她（勵琪）花了一年多的時間努力削減警局預算並減少警力，但她還認為她為屋崙華埠帶來了更多的警察資源。」他指出，屋崙需要領袖，而不是為了政治採取立場。謀殺、暴力襲擊、搶劫和流彈襲擊為屋崙居民帶來了巨大傷害。

陳錫澎的發言引起勵琪支持者一片噓聲，並大喊其言論為「謊言」。雙方認為各自對解決治安立場不同，當場互嗆，言詞激烈，記者會現場一度失控。

記者會受邀嘉賓，威廉姆斯浸信教會（Williams Church Baptist Church）資深牧師安德森（Kenneth Anderson）和暴力案件華裔受害者Wilson Young也在場發言，讚賞陳錫澎在社區中的工作，並指出希望社區團結，並有機會和民選官員共同探討如何有效制止暴力。

市議長勵琪被華埠商會主席陳錫澎要求辭去職務，反對者和支持者均到場，雙方一度爭執，...
市議長勵琪被華埠商會主席陳錫澎要求辭去職務，反對者和支持者均到場，雙方一度爭執，場面火爆。（記者張曼琳／攝影）

★莊錦鎮 堅定支持勵琪

一批支持者到場，手舉廣告牌支持勵琪連任。廣告牌還寫有「真相是：向預防暴力部門增加1130萬元；6.14億元屋崙警局預算（增加3800萬元）」。支持者以英文大喊「謊言」，還吼出粵語「講大話（說謊）」。其中支持者包括屋崙華促會（OCIC）籌委會主席莊錦鎮。

莊錦鎮在會後向本報表示，堅定支持勵琪，指出關於削減警察經費的消息為「謊言」；他還說，在勵琪支持下，增設的警察學院中，剛剛有52名新警員畢業，反問：「如果她要削減警局，為什麼還要支持警校？」

莊錦鎮也對勵琪的工作表示讚賞，「在華埠40年以來，憑良心講，沒有一個第二區市議員，可以向她這樣關注華埠。」也認為，將治安危機的責任，特別推在勵琪這一位市議員的身上「極為不公平。」

屋崙華埠商會主席陳錫澎4日召開記者會，以近期屋崙市犯罪飆升為由，要求選區包括華埠...
屋崙華埠商會主席陳錫澎4日召開記者會，以近期屋崙市犯罪飆升為由，要求選區包括華埠的市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）辭去職務。勵琪反對者和支持者均到場，雙方一度爭執，場面火爆。（記者張曼琳／攝影）

★勵琪辦公室：未砍警經費

勵琪辦公室社區關係經理Tiffany Kang向本報表示，勵琪未削減警局經費，與上財年相比，還為警局增加6%預算，強調其辦公室支持同警局的合作。去年夏天市長薛麗比（Libby Schaaf）制定一份預算草案，增加兩所警察學院，使總數達到六所。但在過去的幾十年，屋崙市每兩年只有四期學院，因此當時勵琪並未同意市長的預算草案，決定將這筆資金轉移到暴力預防項目、社區移動援助響應者計畫（簡稱MACRO），暴力干預等計畫，由此引起削減警局預算的爭議。

去年年底，屋崙治安危機升級，市議會已投票通過在2021至2023財年撥款1100萬元，增加兩期警察學院，勵琪為支持者之一。

Tiffany Kang說：「市議長勵琪認為警察為公共安全基礎設施中至關重要的一部分。」將繼續與警局密切合作，關注華埠和小西貢社區治安。對於陳錫澎對勵琪的不滿態度並希望其下台，Tiffany Kang說，辦公室事前未收到通知，還表示，勵琪曾多次主動與陳錫澎溝通，尋求雙方共識。

市議長勵琪被華埠商會主席陳錫澎要求辭去職務，反對者和支持者均到場，雙方一度爭執，...
市議長勵琪被華埠商會主席陳錫澎要求辭去職務，反對者和支持者均到場，雙方一度爭執，場面火爆。（記者張曼琳／攝影）

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