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安老自助處「成龍中心」重開 7成老人回歸

記者王子涵／舊金山報導
花姿彩舞蹈團為長者表演節目。（記者王子涵／攝影）
花姿彩舞蹈團為長者表演節目。（記者王子涵／攝影）

安老自助處位於列治文區的成人日間護理服務—成龍中心4日宣布，全面向社區開放。主任余梓楊表示，已有70%的老人回到中心，最高峰達60人。

成龍中心成立於1996年，華裔明星成龍曾為該中心剪綵，並大力資助。由於疫情的影響，該中心被迫關閉，2021年7月起恢復部分重開。其主要服務對象為低收入或非英語為母語的長者、殘疾人士、中至重度認知障礙、功能障礙的成年人。中心配有2名護士、2名治療師和2名侍工。

安老自助處成龍康樂中心全面重開。（記者王子涵／攝影）
安老自助處成龍康樂中心全面重開。（記者王子涵／攝影）

余梓楊表示，在部分重開期間，成龍中心對一些沒有回來的老人進行了上門醫療服務，檢查身體狀況，提供免費營養餐等。10月份開始，擁有Medi-Cal白卡的長者被要求回到服務中心，在這裡他們能夠獲得免費的護理服務。

除了為長者提供社區活動的場地外，物理治療時成龍中心最受歡迎的治療項目之一。透過簡單的運動觀察，物理治療師能夠判斷患者在創傷後的身體變化，並能夠及時聯繫醫師進行治療。

余梓楊表示：「心情方面有侍工進行疏導，如憂鬱症等。中心約40%的老人患有阿茲海默症，他們也會來到這裡暫時休息，每天4個小時，中心提供免費接送。」

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