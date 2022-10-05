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柏克萊高中兄弟屋崙派對遭槍殺案 疑校園糾紛

編譯組／灣區4日電
圖為工作人員正在清洗命案現場血跡。(美聯社)
圖為工作人員正在清洗命案現場血跡。(美聯社)

柏克萊高中兩兄弟，17歲的賈茲‧賈西亞（Jayz Sotelo Garcia）和15歲的安吉爾‧賈西亞（Angel Sotelo Garcia）上周六晚間在一場派對中慘遭槍殺。地方民眾與親友於3日晚間為兩名兄弟追悼守夜。屋崙警方表示，賈西亞兄弟於1日晚間10時左右中槍喪生，急救人員獲報趕到現場，將另外兩名受傷人士送至醫院急救，兩名傷者情況穩定。

警方表示，事發地點靠近艾姆瑞維爾（Emeryville）朗費羅區（Longfellow）Apgar Street 950號街區的一間Airbnb短租屋中。Airbnb表示，案發時在此舉行的生日派對為「未經授權」，即在房東不知情的情況下舉辦。

屋崙警長阿姆斯壯(LeRonne Armstrong) 3日表示，約有30人參加這場在Airbnb短租屋舉行的派對，案發當時，警方接到許多求救電話。他強調，許多屋崙年輕人成為槍械暴力受害者，目前情況非常惡劣。

阿姆斯壯並表示，他不認為這次槍殺事件與幫派有關。最大的可能性是學生在學校發生衝突，引發這場槍殺暴力事件。根據警方調查，案發前有三人開車來到派對現場，走入屋內，其中兩人開槍射殺。警方已繳獲手槍與步槍等凶器。根據阿姆斯壯，兇手顯然清楚他們尋找的對象是誰。

兩名死者的姑姑加拉維斯(Erika Galavis)表示，家人知道兩兄弟參加在Airbnb短租屋舉行的小型聚會。這場聚會是一名學生家長為女兒舉辦的生日派對。

學區3日於柏克萊高中為學生舉辦個人與團體心理輔導。學區學監摩瑟爾(Enikia Ford Morthel)表示，她沒有太多調查相關資訊，也不清楚兇手是否就是學校學生。

柏克萊高中同學追念賈西亞兄弟時表示，兩人都非常關懷他人、充滿活力，為校園、教室帶來歡樂聲。一名不願透露姓名的學生追念死者賈茲時表示，賈茲是他心目中的模範，他能言善道、擅長結交朋友，這種特質對害羞的他是個啟示。

兩名死者弟弟裘斯‧嘉西亞(Josue Garcia)追念兄長時一度傷心過度，心神崩潰。他說，兩個哥哥都要他們家人成功，發揮最大的長處。

賈西 柏克萊 屋崙

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