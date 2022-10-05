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南灣「派對媽」不認罪 法官將決定是否開審

編譯組／灣區4日電
被控39項罪名的洛斯蓋圖「派對媽」歐康納不認罪，法院將於明年1月舉行聽證會決定是否進行審判。（美聯社）
被控39項罪名的洛斯蓋圖「派對媽」歐康納不認罪，法院將於明年1月舉行聽證會決定是否進行審判。（美聯社）

由於一名被控為未成年人安排酒色派對的南灣婦人不認罪，法院將在明年1月舉行聽證會審查證據，以決定是否對其進行審判。

48歲的洛斯蓋圖（Los Gatos）被告歐康納（Shannon O'Connor）3日對她面臨的39項罪名不認罪。這些罪名與她為就讀高中的長子安排或舉辦的派對有關，包括12項重罪控訴、10項危害未成年人安全的輕罪控訴、1項性騷擾攻擊控罪、3項騷擾未成年人控罪、13項提供酒精飲品給未成年人控罪。

法院訂於明年1月23日為這起案件舉行初步聽證會，檢察官會在聽證會上提出對被告不利的證據，然後由法官決定這些證據是否足以對歐康納展開審判。

檢察官在提交給法庭的文件中指出，在受害者父母不知情的情況下，歐康納安排掩護這些未成年人在夜晚偷溜出家門參加派對。

檢察官在文件中說：「她提供大量酒精飲品給孩子們，在孩子們喝醉後，她鼓勵他們發生性接觸，甚至促成性行為，包括自願和非自願。」

歐康納和長子一年多前搬到愛達華州，她在當地被捕。歐康納曾向法官要求保釋，但遭到拒絕，一直被關在聖他克拉拉縣監獄中。

在今年2月的保釋聽證會上，曾參加派對的受害少女對聖他克拉拉縣高等法院法官戈戈（Johnny Gogo）表示，她們擔心，歐康納如果獲釋會對她們造成威脅。一名受害者含淚說：「她奪去了我的清白。」

檢察官 性騷擾 監獄

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