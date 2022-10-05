每周停電1次 聖荷西居民抗議

聖荷西部分區域頻繁停電，嚴重影響了居民的正常生活。（記者陳爍嘉／攝影）

近日，數十位聖荷西 居民向媒體抱怨，他們所在的地區平均每周停一次電。據了解，停電影 響了聖荷西Evergreen地區約5000名太平洋瓦電（PG&E）客戶。在大多數情況下，中斷會持續幾個小時。

居民奇姆尼（Sarab Chimni）表示，頻繁的停電給他的家人帶來了損失。「我們在大約七周內斷電了六次。我們失去了與所有通信、互聯網的連接，警報系統出現故障。如果你碰巧在烤箱裡有東西，那麼你的食物烹飪就有問題」。

居民哈恩（DeeAnn Harn）表示，在最近的熱浪中，停電尤其具有挑戰性。她說：「我們在屋外睡覺，因為屋裡實在太熱了。我們為供電服務和發生的故障付出了很多錢，但是供電公司卻可以突然之間就停止為我們供電」。

奇姆尼表示，他們被告知停電的原因的架空電力線路（overhead power line）出現問題，但是附近並沒有架空電力線路，有的只是地下線路。

對此，太平洋瓦電公司表示，一些地上電力線接入附近的地下系統，當在高風險火災區域檢測 到電力線與物體有接觸等危險時，供電公司的一個安全開關可以自動關閉它們，以保障公眾的安全，並減少火災的發生。

太平洋瓦電公司在聲明中表示：「雖然這些安全設置有助於確保我們的客戶安全並防止發生野火，但它們也可能導致我們的客戶意外停電。我們正在立即採取行動，以減少停電的影響並提高可靠性，同時不影響安全性」。

該公司採取的行動包括修剪電力線附近的樹木並安裝特殊的故障指示器，以幫助工作人員準確定位問題所在並更快地恢復供電。

但是根據該公司最近的表現，居民們對供電公司的持續服務失去了信心。一些人現在正在考慮花錢購買太陽能，電池和發電機等備用供電裝置，但是這些裝置較為昂貴。以奇姆尼家的房子為例，安裝上太陽能電池的價格大約需要2萬元。

據了解，這不是聖荷西唯一面臨這個問題的社區。今年早些時候，Graystone社區的居民在六周內經歷了五次停電，這也與公司的電力線安全中斷有關。民眾對此存在極大的不滿，希望供電公司能夠採取更多行動，為客戶提供持續穩定的供電。