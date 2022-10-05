門前加裝燈光、扶手 預防長者跌倒
剛過去的9月為「預防長者跌倒月」，安樂居職能治療師林張婉儀（Erica）與公眾一同探討如何預防長者跌倒和協助長者的日常生活。她說，接受安樂居服務的絕大部分長者，都居住在自己家中，因此如何預防在家中跌倒為關鍵。很多長者是住在「姻親公寓（ADU）」，很多是從車庫進門。如果在門前加多燈光和扶手，會對防止長者摔倒帶來極大幫助。
林張婉儀介紹，安樂居的康復部門分為物理治療和職能治療，每6個月整合團隊會為長者生活的方方面面，如醫療、營養、娛樂等做出評估。物理治療師著重於手腳協調、平衡、體能等方面，智能治療師則更注重長者的日常生活自理，例如日常起床能力，能否自己如廁、沖涼、穿衣服，上街買菜等。
如發現長者能力有所退步的話，職能治療師會幫助他們進行日常生活訓練。如果發現退步很大，就說明長者自己在家跌倒風險更高，職能治療師就會和居家護士一起合作，給長者和其家屬相關建議，比如增加類似尿桶、扶手、沖涼凳等醫療設備。
如果有安樂居服務的長者跌倒的話，他們鼓勵長者和他的家人，盡快通知安樂居。「如果有跌倒事件發生一定要盡快通知安樂居職員，」林張婉儀強調：「只有知道（跌倒）事情發生，我們才可以對症下藥。」她還建議，最好在跌倒發生的當天或翌日，就前來安樂居診所，全面檢查是否有瘀傷、扭傷，甚至是為長者進行X光檢查，掃描身體和頭部。隨後，安樂居的物理治療師，會再來進行檢查後，在做家居評估。林張婉儀說：「通常一個禮拜進行二至三次，慢慢訓練去恢復跌倒前一樣的生活狀態。」
萬一檢查到長者有骨折或更嚴重的跌傷，林張婉儀會建議先送醫院治療、在康復中心做康復，待完全康復後，再去到安樂居中心做家居安全檢查。之後會再同家屬商量能否回家居住，如果不行的話，會將長者送至24小時看護的養老院。
林張婉儀認為，「預防勝於治療」。如果長者長期留在家中，需要注意幾點，包括，燈光不能太暗、切勿堆積太多雜物，以及家具過高等。她說，因為很多長者視力有所衰退，因此「燈光很重要」。並舉例，很多長者是住在「姻親公寓（ADU）」，很多是從車庫進門，如果在門前加多燈光和扶手，會對防止長者摔倒帶來極大幫助，同時也提醒親屬切勿擺放太多盆栽和雜物在門口，或使用過高的傢具也太高，這些都很容易讓長者跌倒。
最後，林張婉儀也提醒長者要明白什麼動作對他們來說是危險的，「不要挑戰自己」，有需要可向家人尋求幫助，家屬也需要格外觀察長者的生活習慣，她曾見過有長者好幾次是在半夜下床找東西吃時跌倒。建議如有類似情況，可以在睡覺前放一些食物在床頭。
安樂居全面性長者計畫包括，醫療、接送、送餐、家居護理等，如需查詢你或家人是否符合資格加入安樂居的貼心專業醫療護理服務，可致電（866）526-9622，或者上網站onlok.org/PACE查詢。
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