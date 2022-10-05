門前加裝燈光、扶手 預防長者跌倒

過去的9月為「預防長者跌倒月」，安樂居職能治療師林張婉儀（Erica）與公眾一同探討如何預防長者跌倒和協助長者的日常生活。（安樂居供圖）

剛過去的9月為「預防長者跌倒月」，安樂居職能治療師林張婉儀（Erica）與公眾一同探討如何預防長者跌倒和協助長者的日常生活。她說，接受安樂居服務的絕大部分長者，都居住在自己家中，因此如何預防在家中跌倒為關鍵。很多長者是住在「姻親公寓（ADU）」，很多是從車庫進門。如果在門前加多燈光和扶手，會對防止長者摔倒帶來極大幫助。

林張婉儀介紹，安樂居的康復部門分為物理治療和職能治療，每6個月整合團隊會為長者生活的方方面面，如醫療、營養、娛樂等做出評估。物理治療師著重於手腳協調、平衡、體能等方面，智能治療師則更注重長者的日常生活自理，例如日常起床能力，能否自己如廁、沖涼、穿衣服，上街買菜等。

如發現長者能力有所退步的話，職能治療師會幫助他們進行日常生活訓練。如果發現退步很大，就說明長者自己在家跌倒風險更高，職能治療師就會和居家護士一起合作，給長者和其家屬相關建議，比如增加類似尿桶、扶手、沖涼凳等醫療設備。

如果有安樂居服務的長者跌倒的話，他們鼓勵長者和他的家人，盡快通知安樂居。「如果有跌倒事件發生一定要盡快通知安樂居職員，」林張婉儀強調：「只有知道（跌倒）事情發生，我們才可以對症下藥。」她還建議，最好在跌倒發生的當天或翌日，就前來安樂居診所，全面檢查是否有瘀傷、扭傷，甚至是為長者進行X光檢查，掃描身體和頭部。隨後，安樂居的物理治療師，會再來進行檢查後，在做家居評估。林張婉儀說：「通常一個禮拜進行二至三次，慢慢訓練去恢復跌倒前一樣的生活狀態。」

萬一檢查到長者有骨折或更嚴重的跌傷，林張婉儀會建議先送醫院治療、在康復中心做康復，待完全康復後，再去到安樂居中心做家居安全檢查。之後會再同家屬商量能否回家居住，如果不行的話，會將長者送至24小時看護的養老院 。

林張婉儀認為，「預防勝於治療」。如果長者長期留在家中，需要注意幾點，包括，燈光不能太暗、切勿堆積太多雜物，以及家具過高等。她說，因為很多長者視力有所衰退，因此「燈光很重要」。並舉例，很多長者是住在「姻親公寓（ADU）」，很多是從車庫進門，如果在門前加多燈光和扶手，會對防止長者摔倒帶來極大幫助，同時也提醒親屬切勿擺放太多盆栽和雜物在門口，或使用過高的傢具也太高，這些都很容易讓長者跌倒。

最後，林張婉儀也提醒長者要明白什麼動作對他們來說是危險的，「不要挑戰自己」，有需要可向家人尋求幫助，家屬也需要格外觀察長者的生活習慣，她曾見過有長者好幾次是在半夜下床找東西吃時跌倒。建議如有類似情況，可以在睡覺前放一些食物在床頭。