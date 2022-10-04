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舊金山華埠東華醫院高爾夫慈善賽 善款節節飆升

記者李怡／舊金山報導
東華醫院行政總裁張建清博士（左）與市議員馬兆明（右）。（記者李怡／攝影）
東華醫院行政總裁張建清博士（左）與市議員馬兆明（右）。（記者李怡／攝影）

舊金山華埠東華醫院3日下午在金山奧林匹克俱樂部舉行第27屆高爾夫慈善賽，吸引超過200餘位球手及政商界嘉賓參與。

當日，東華醫院行政總裁張建清及市府律師邱信福主持開球禮，在充滿挑戰的湖畔球場及海洋球場享受高爾夫的樂趣後，球手及嘉賓參加大會準備的貴賓招待會、無聲拍賣、葡萄酒拍賣、現場拍賣及頒獎晚宴。由前舊金山市長勃朗(Willie L. Brown Jr.)及市議員佩斯金(Aaron Peskin)主持的拍賣環節，令善款數字節節飆升。

出席會議的嘉賓。（東華醫院供圖）
出席會議的嘉賓。（東華醫院供圖）

東華醫院董事會主席陳傑民表示，高爾夫慈善賽是他最喜愛的年度活動之一；「很高興能夠再次與社區建立聯繫，今年的球賽更具特別意義，它標誌著我們逐漸恢復正常生活，很感謝各位善長的慷慨支持，這些善款將幫助我們加強應對疫情，並支持醫護人員繼續對抗疫情。」

世界日報舊金山分社副社長楊大德（左一）受邀出席當天會議。（記者李怡／攝影）
世界日報舊金山分社副社長楊大德（左一）受邀出席當天會議。（記者李怡／攝影）

27年前，已故舊金山市市長李孟賢及已故社區領袖白蘭共同創立東華東院高爾夫慈善賽，目的是幫助華人社區能夠獲得優質的醫療服務。時至今日，賽事已經發展成為舊金山市一年一度規模最大及最成功的慈善高爾夫球賽之一。去年的高爾夫慈善賽因疫情而取消，但東華醫院在保護社區方面的工作卻從未停止。

張建清感謝來自各界的支持；她說：「高爾夫慈善賽是東華醫院重要的籌款活動之一，在過去27年間，球賽籌得過百萬元善款，為病人及社區帶來無數正面的改變及影響，尤其是危難之時。今年，各位仁翁善長再次付出行動與愛心來支持社區，我非常感激及自豪。我還要衷心感謝統籌委員會及員工，他們為今年精采的賽事付出了很多的努力，讓活動能夠順利進行。」

今年球賽籌得的善款將用於支持東華醫院發展基金，有助於醫院應對新冠疫情、添置及更換急需的醫療設備、提供更多護理服務給弱勢社群、加強遠距醫療服務、擴大服務範圍及支持正在進行的門診大樓翻新工程。

東華醫院的領導層正不斷努力來增加社區內的優質亞急性護理服務，為配合日益增加的需求，東華醫院將會在院內設立全新的亞急性護理中心；一筆500萬元撥款會為此項目提供種子資金，工程包括建造、擴大、改建、翻新、裝飾及設備。

出席會議的嘉賓。（記者李怡／攝影）
出席會議的嘉賓。（記者李怡／攝影）

張建清說：「非常感謝州眾議員及預算委員會主席丁右立為我們的亞急性護理項目提供資金及支持。每一次公共衛生危機都讓我感受到東華醫院的重要性。為了減輕舊金山市醫療系統的負擔及幫助社區內有需要的病人，東華醫院將會建立一個亞急性護理中心。不管面對多少困難及挑戰，我們都會盡力跟市衛生局及UCSF合作為滿足社區居民的需要來提供最優質的服務。」

多位舊金山民選官員、社區領袖、各行業代表出席東華醫院第27屆籌款晚宴。

舊金山 疫情 拍賣

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