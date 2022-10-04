舊金山市長布里德兄長訴案 辯方促地檢長謝安宜迴避

律師希望舊金山地檢長謝安宜退出布里德兄長案件。(取自舊金山地檢長辦公室官網)

代表舊金山市長布里德兄長布朗(Napoleon Brown)過失殺人案的辯護律師奇爾維斯密特(Marc Zilversmit)，將要求地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)辦公室的檢察官 迴避退出此案，認為由於委託人的家庭關係，地檢長辦公室的立場過分強硬。

布朗的律師認為，新州法已讓布朗符合資格縮短刑期。布朗因為一起2000年過失殺人、持械搶劫與劫車案件罪刑，44年徒刑已服刑一半。

奇爾維斯密特辯稱，布里德在前地檢長博徹思 (Chesa Boudin)被罷免後，7月指派謝安宜接任地檢長職務。謝安宜被認為試圖透過反對布朗的重判，來主張她獨立於市長辦公室。

奇爾維斯密特指出，有一些證據顯示，地檢長辦公室存在偏見。3日聽證會，是奇爾維斯密特第一次指控謝安宜在案件中存在利益衝突。助理地區檢察官岡薩雷斯(Ana Gonzalez)表示，布朗沒有資格被重新判刑，因為他是「真正殺手」(actual killer)。

之前謝安宜曾請求由州檢察長辦公室接手此案，但遭拒絕，州檢察長辦公室並表示謝安宜的任命「不會造成需要迴避舊金山地檢長辦公室的衝突」。檢察長辦公室檢察官勞諾(Sharon Loughner)在法庭重申，沒有證據表明，分隔謝安宜與案件的「道德牆」(ethical wall)已被破壞。

奇爾維斯密特反駁指出，根據2019年加州 具里程碑法案SB 1437，布朗符合資格重新判刑，該法案限制加州重罪謀殺法律的適用範圍。根據重罪謀殺法規，若一個人犯重罪且有人死亡，即使被告並非真正殺手，也可被判犯有謀殺罪。

加州法院裁定，被判過失殺人罪者，也有資格獲得較短刑期。

博徹思辦公室之前也反對布朗提出的重新判決要求。在博徹思上任之前，布朗於2019年初提出重新判決的初步動議。此後，該案一直在法庭進行爭辯。