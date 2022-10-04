Theranos創辦人荷姆斯判刑延後 或遲至明年1月

法官將Theranos公司創辦人荷姆斯案件延後判刑，可能推遲長達三個月時間，最遲可能延至明年1月進行。(Getty Images)

Theranos公司創辦人荷姆斯 (Elizabeth Holmes)3日獲得延後判刑，法官將她的案件判決推遲可能長達三個月時間。判刑最遲可能延至明年1月進行。

荷姆斯今年1月、因與她創業失敗的巴洛阿圖血液檢測初創公司Theranos有關的四項重罪詐欺罪被定罪，原預定於10月17日在聖荷西美國地方法院進行判刑。但在8月時，一個關鍵的控方證人、前Theranos實驗室主任羅森朵夫(Dr. Adam Rosendorff )出現在她家中，可能出現轉折。

根據荷姆斯伴侶艾文斯(Billy Evans)、也就是他們兩人四歲兒子的父親透露，當時羅森朵夫說自己感到「罪惡」(guilty)，並且「好像做錯了什麼事」。羅森朵夫告訴艾文斯，在荷姆斯審判的證人席上，他嘗試誠實回答問題，但檢察官 卻試圖讓每個人都看起來糟糕，檢方讓事情聽起來比原來更糟。

荷姆斯的法律團隊辯稱，羅森朵夫聲明指出，聯邦檢察官可能對前實驗室主任有不當行為，他們要求法官達維拉(Edward Davila)推翻陪審團裁決，或是針對此事安排聽證會。荷姆斯的律師維德(Lance Wade)3日提出有關聯邦檢察官是否在陪審團面前、試圖自羅森朵夫「引出虛假陳述」(elicited a false narrative)。

檢察官伯斯提克(John Bostic)則反駁表示，舉行聽證會將讓荷姆斯律師群「啟用釣魚 偵查」(enabling a fishing expedition)，也就是進行以發現訊息為目的的搜索或調查。然而，因為沒有這些不當行為，所以不會找到證據。伯斯提克辯稱，羅森朵夫在到訪荷姆斯住處之後、發表宣誓聲明曾說，他的審判證實為真實。

達維拉則同意辯方關於舉行「有限」(limited)聽證會的要求，這將解決對可能起訴不當行為的指控，「這將不會是釣魚偵查。」他想知道，羅森朵夫是否說真話。

荷姆斯似乎對延遲宣判並未表現出明顯反映。法律專家預期，她將被判多年監禁。

達維拉將10月17日訂為將讓羅森朵夫參加法庭聽證會日期。法官並提供雙方多個新量刑日期選擇。可能的日期是11月中旬、12月初或是1月中旬。伯斯提克告訴達維拉，儘速進行判刑符合「公眾利益」(public interest)。