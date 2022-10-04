我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國籲各國暫緩升息 警告恐爆比金融海嘯更嚴重衰退

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

聖荷西家庭生活成本最高 每月3248元比全美平均高62.2%

編譯組／聖荷西3日電
調查發現，聖荷西家庭每月平均生活開銷是全美最高。（Getty Images）
調查發現，聖荷西家庭每月平均生活開銷是全美最高。（Getty Images）

對希望搬到另一個城市居住的家庭來說，生活成本通常是首要考量。付費平台doxo最近公布「2022年美國50大城市家庭支出報告」（50 Largest U.S. Cities Household Spend Report 2022），顯示美國家庭每月生活成本支出最高的地區是灣區聖荷西。

這份長達60頁的報告詳細列出50個城市10項主要家庭支出項目，包括房屋貸款、租金、汽車貸款、公用事業費（含電費、瓦斯費、水費、回收費等）、汽車保險、有線電視、網路和電話費、健康保險（消費者付費部分）、手機費、保全系統和人壽保險。報告指出，美國家庭每年平均生活開銷為2萬4032元。

調查發現，美國每月生活開銷最高的城市是聖荷西，每月平均要付3248元，比美國平均2003元高出62.2%。排名第二到第十的城市分別是紐約（3059元）、波士頓（2963元）、舊金山（2946元）、聖地牙哥（2689元）、華盛頓特區（2686元）、洛杉磯（2672元）、西雅圖（2572元）、邁阿密（2482元）和奧斯汀（2447元）。

美國每月生活開銷最低的十大都會區依序為底特律（1634元）、克里夫蘭（1655元）、艾爾帕索（1675元）、阿布奎基（Albuquerque，1687元）、曼菲斯（1689元）、戴頓（Dayton，1700元）、堪薩斯市（1754元）、羅徹斯特（1772元）、奧克拉荷馬市（1779元）和辛辛那提（1786元）。

保險 貸款 汽車

上一則

慶雙十 駐金山經文處酒會跨平台直播

下一則

校園槍案後… 3天4凶案 屋崙市今年已100宗

延伸閱讀

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元
州長通過 農曆新年將成為加州法定假日

州長通過 農曆新年將成為加州法定假日
南聖荷西1女在車內遭槍殺 警逮1嫌

南聖荷西1女在車內遭槍殺 警逮1嫌
美首購屋所需年薪「灣區最高」聖荷西2室宅須年賺24萬

美首購屋所需年薪「灣區最高」聖荷西2室宅須年賺24萬
聖荷西住房短缺 全美最嚴重 潛在賣家持續觀望

聖荷西住房短缺 全美最嚴重 潛在賣家持續觀望

熱門新聞

7旬老嫗被佯扮公用事業人員嫌犯掐脖，搶走畢生積蓄。（電視新聞截圖）

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

2022-10-02 01:16
最新研究指出，位於矽谷西側，少為人知的地質斷層可能會每隔250年到300年引爆一次大震。這一斷層在圖中標記20和24區間。（美國地質調查所網站截圖）

史丹福研究：矽谷西側「少為人知」斷層 恐爆大地震

2022-09-29 02:18
研究發現，部分新冠感染者沒有症狀，他們有一個共同的基因突變，來自過去普通感冒產生的T細胞，對新冠進行快速免疫反應特別有效。(Getty Images)

染新冠沒有症狀？原來是基因突變 使無症狀機會增10倍

2022-09-27 13:44
加州計畫已久的保險公司重組，可能帶來短期痛苦，過程影響近200萬加州居民、可能需要轉換健保計畫。但是，加州衛生保健服務部門強調，在過渡時期，會員醫療網絡與持續性將是首要任務。(圖取自加州衛生保健服務部門官網)

加州健保換新約 近200萬居民需轉換計畫

2022-09-27 14:08
約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽表示，從2011、2012年，歐巴馬政府時期，就有跡象顯示兩國關係惡化。（記者劉先進／攝影）

約翰霍普金斯大學教授孔誥烽：美中關係惡化 始於歐巴馬

2022-10-03 02:22
灣區愈來多城市制定租金管制法令，已掀起另一場租金管制浪潮。（美聯社）

灣區控租金 多地陸續通過立法 維權團體：房客受夠了

2022-10-01 02:20

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票