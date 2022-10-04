聖荷西家庭生活成本最高 每月3248元比全美平均高62.2%

調查發現，聖荷西家庭每月平均生活開銷是全美最高。（Getty Images）

對希望搬到另一個城市居住的家庭來說，生活成本通常是首要考量。付費平台doxo最近公布「2022年美國50大城市家庭支出報告」（50 Largest U.S. Cities Household Spend Report 2022），顯示美國家庭每月生活成本支出最高的地區是灣區聖荷西。

這份長達60頁的報告詳細列出50個城市10項主要家庭支出項目，包括房屋貸款 、租金、汽車 貸款、公用事業費（含電費、瓦斯費、水費、回收費等）、汽車保險 、有線電視、網路和電話費、健康保險（消費者付費部分）、手機費、保全系統和人壽保險。報告指出，美國家庭每年平均生活開銷為2萬4032元。

調查發現，美國每月生活開銷最高的城市是聖荷西，每月平均要付3248元，比美國平均2003元高出62.2%。排名第二到第十的城市分別是紐約（3059元）、波士頓（2963元）、舊金山（2946元）、聖地牙哥（2689元）、華盛頓特區（2686元）、洛杉磯（2672元）、西雅圖（2572元）、邁阿密（2482元）和奧斯汀（2447元）。

美國每月生活開銷最低的十大都會區依序為底特律（1634元）、克里夫蘭（1655元）、艾爾帕索（1675元）、阿布奎基（Albuquerque，1687元）、曼菲斯（1689元）、戴頓（Dayton，1700元）、堪薩斯市（1754元）、羅徹斯特（1772元）、奧克拉荷馬市（1779元）和辛辛那提（1786元）。