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加州10大遠距工作人口激增城市7個在灣區 山景城達50%

編譯組／灣區3日電
加州遠距工作人口比例變化最大的前十大城市中，有七個在灣區。（Getty Images）
加州遠距工作人口比例變化最大的前十大城市中，有七個在灣區。（Getty Images）

2019年山景城（Mountain View）主要工作模式為在家工作的勞工人口只占4%，但截至2021年底，這個數字激增為50%，是加州所有城市中最高。

然而，山景城並不是灣區唯一在家工作人口激增的城市。根據舊金山紀事報（Chronicle）對最新公布的人口普查數據所做的分析，加州2021年主要在家工作的人口比率最高的10個城市中，灣區占了七個，分別是山景城（50%）、佛利蒙（49%）、桑尼維爾（47%）、柏克萊（46%）、舊金山（46%）、聖他克拉拉市（40%）和紅木城（39%）。

在新冠疫情發生前，灣區9縣2019年在家工作的勞工人口約占5.8%，與全國比率5.7%接近，但現在激增為33%，全國增為18%。

為何灣區會出現如顯著的增長？史丹福大學教授布魯姆（Nicholas Bloom）表示，城市整體的教育程度和主要的行業類型是遠距工作模式的重要推動因素。

布魯姆指出，高等教育，尤其是研究所教育，推動了遠距工作模式，因為它傾向培養較多以使用電腦為主的人才，灣區因此脫穎而出。與加州和美國相比，灣區年滿25歲居民受過大學教育的人口比率約50%，比加州高出14%，比美國高出15%。

此外，灣區，尤其是矽谷，因為擁有高度集中的科技工作，這些工作通常需要長時間使用電腦，因為此十分適合遠距工作。

紀事報的分析發現，加州遠距工作人口增幅最大的工作類別是管理、商業、藝術和科學。以桑尼維爾為例，它2019年從事管理、商業、藝術和科學業的人口約65%，疫情發生後，它在家工作的人口比例爆增43%。數據顯示，整體勞動力在家工作的人口比例每增加6%，管理、商業、藝術和科學從業人員在家工作的比例就增加10%。

儘管在家工作為一些人提供了靈活性，但也為灣區帶來了其他問題。

舊金山灣區規畫和城市研究協會（San Francisco Bay Area Planning and Urban Research Association，簡稱SPUR）會長史里瓦斯塔瓦（Sujata Srivastava）表示，舊金山市中心企業的遠距工作模式讓舊金山損失大量的營業稅和物業稅收入，公共交通系統收入也有很大的損失。

灣區 加州 舊金山

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