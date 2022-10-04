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聖縣小小公園巡護員網課 7至12歲兒童免費參加

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖縣公園處將為縣內7-12歲的兒童舉辦免費巡護員課程並頒發胸章和證書（圖片取自縣府官網）
聖縣公園處將為縣內7-12歲的兒童舉辦免費巡護員課程並頒發胸章和證書（圖片取自縣府官網）

聖他克拉拉縣公園處小小公園巡護員計畫在秋季推出一系列針對7至12歲兒童免費線上ZOOM課程，課程內容包括蝙蝠、棲息地之旅、令人毛骨悚然的爬蟲、兒童基本急救、地震與地質、瀕危物種、天文學。秋季活動內容將側重於如何保持公園健康。

這些課程將讓孩子熟悉並了解公園巡護員的工作。孩子只要完成至少三堂課程，就可以成為正式的小小巡護員，並在11月的小小公園巡護員家庭日當天獲頒胸章和證書。從10月25日至11月3日共八堂課，孩子可以依照自己的興趣及時間選擇課程。每堂課為40分鐘。

聖縣議會主席沃瑟曼 （Mike Wasserman）表示，小小公園巡護員計畫將人們與公園、家庭與彼此聯繫起來，更是將兒童與環境聯繫起來。縣公園利用線上授課技術，能與更多未來的初級護林員建立聯繫。

聖他克拉拉縣公園和娛樂部主任羅查（Don Rocha）表示，小小公園巡護員計畫建立在我們面對面計畫的成功基礎上，現在得以使用這種線上授課新形式，為學生提供獨特的學習體驗。

公園口譯員麥克唐納（ Rob McDonnell ）是今年秋季小小公園巡護員活動的主持人之一，他表示，每節課都會有一名護林員來授課，涵蓋不同的主題，例如今年3月介紹了禿鷹，以及執法、消防、公共安全護林員的多種帽子。護林員Jackson有的一個非常有趣的關於山獅的新課程，這個課程將安全和野生動物信息融合到一起。

感興趣的民眾可透過Santa Clara County Parks網站上的Junior Rangers頁面（https://parks.sccgov.org/plan-your-visit/programs-events/junior-rangers-program）註冊參與本活動。

十月課程

第1節：星期二，10月25日，下午3點至3點40分，主題：蝙蝠

第2節：星期二，10月25日，下午4 點至4點40分，主題：棲息地之旅

第3節：星期二，10月27日，下午3點到3點40分，主題：令人毛骨悚然的爬蟲

第4節：星期二，10月27日，下午4點到4點40分，主題：兒童基本急救

十一月課程

第1節：星期二，11月1日，下午3點3點40分，主題：地震與地質

第2節：星期二，11月1日，下午4點4點40分，主題：夜行動物

第3節：星期四，11月3日，下午3點3點40分，主題：瀕危物種

第4節：星期二，11月3日，下午4點4點40分，主題：天文學

家庭日現場活動和徽章儀式：

星期六，11月5日，上午10點至11點 30分，地點：Martial Cottle Park

地震

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