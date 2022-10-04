聖他克拉拉縣「雙國健康周」 維護弱勢人群健康

雙國健康周活動現場（圖片取自縣府官網）

聖縣2022年的第18屆雙國健康周活動以「重新連接到您的健康」為重點，10月1日為聖荷西民眾提供免費健康檢查、新冠疫苗和流感疫苗 接種活動。今年雙國健康周活動的主題包括心理健康和壓力管理，健康恢復和資源，營養，以及獲得醫療篩查和預防保健，改善西班牙裔弱勢居民的健康狀況。

聖他克拉拉縣的拉丁裔在衛生防疫方面所遇到的問題比其他任何少數族裔都大。聖縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）表示，聖他克拉拉縣的拉丁裔社區繼續經歷著衛生不平等，新冠病毒和猴痘病毒等新出現的疾病表明，還有很多工作要做。

聖他克拉拉家庭健康計畫首席執行官湯姆卡拉 （Christine M. Tomcala）表示作為一個為31.5萬多名聖縣居民服務的組織，我們理解社區參與在改善健康和滿足社會需求方面發揮的關鍵作用。雙國健康周是幫助居民與可信賴的社區資源建立聯繫的工具，並為人們提供維護自身健康的工具。

墨西哥 總領事館的祖比卡萊（Alejandra Bologna Zubikarai）在聖荷西表示，雙國健康周為拉丁裔移民及其家人和社區設計疾病預防和健康促進服務。幫助墨西哥人海外研究所為在美墨西哥人提供了獲得教育 、信息和保健服務的便利。

過去為期一周的慶祝活動現在已轉變成了為期一個月的一系列衛生活動和教育活動。聯邦、州和地方機構聚集在一起，努力提高人們對美國拉丁裔的健康挑戰的認識，並為此付出行動。根據縣府提供的數據，2021年聖縣的雙國健康周提供了563次健康篩查、487劑新冠疫苗接種和352次流感疫苗的接種。自2005年該活動啓動以來，51萬多名聖縣居民通過該活動獲益。