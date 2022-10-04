灣區媽媽教室10/7線上講座：預防阿茲海默症

干擾日常生活的記憶喪失不是典型的衰老現象，恐是阿茲海默。（阿茲海默症協會提供）

依照統計，美國目前有500萬人罹患阿茲海默症 ，而且發病率還不斷提高。當年紀漸長、記憶力逐漸變差也屬正常，但很多人難免都分不清這種情況到底是「正常老化」還是「失智 」的前兆。另一方面，其實失智並非老年人的專利，也有可能是提早發生的「年輕型失智症」，不能輕忽。

金山灣區「媽媽教室」將於10月7日，邀請到阿茲海默症協會北加州與北內華達州分會資深社區教育 推廣經理張珮寧，透過Zoom平台線上視訊，以「心手相連對抗、預防阿茲海默症 」，介紹失智症與阿茲海默症的情況。

依照阿茲海默症協會提醒，「干擾日常生活的記憶喪失」不是典型的衰老現象，而是阿茲海默症的症狀，「這種致命的大腦疾病會導致記憶力，思考和推理技能慢慢下降。每個人都可能經歷其中一個或多個不同程度的症狀。如果發現有症狀應該改快就醫。」

阿茲海默症的十大警訊包括：影響日常生活的記憶力改變、計畫事情或解決問題有困難、在家中，工作場合，或是休閒活動中完成熟悉的工作有困難、對時間或地點感到困惑、對了解視覺影像和空間關係有困難、說話或寫作的用字上出現新困難、物件放錯地方且失去回頭尋找和重做的能力、判斷力變差或減弱、退出工作或是社交活動、情緒和個性的改變。

研究也發現，阿茲海默症會導致大腦發生變化，改變人們的行為方式。有些阿茲海默症患者還會變得焦慮或具有攻擊性，其他有些患者會重複某些問題和手勢。許多患者會則會誤解他們看到或聽到的事情。另外，失智症較嚴重時常會走失和迷路，也是非常危險，「他們通常腦海中有某個目的或目標，例如尋找遺失的東西，嘗試履行原先的工作責任，甚至在家時還想要『回家』。可是，走失會很危險，可能會導致嚴重傷害或死亡。」

講者張珮寧是阿茲海默症協會北加州與北內華達州分會資深社區教育推廣經理，負責提高社區對阿茲海默症與相關失智症以及腦部健康相關主題的教育推廣，與家屬及專業照護者的照護訓練，並提供轉介服務、諮商輔導、危機處理與支持服務。她同時也是阿茲海默症協會總會全國亞太裔工作小組的成員。

當日課程以「心手相連對抗、預防失智症」為題， 張珮寧會簡報阿茲海默症在美國的現況，疾病的基礎知識，認知障礙的連續性、罹病的風險，及阿茲海默症協會在阿茲海默症及其他相關失智症領域的努力，提供給患者及家屬的服務項目及資源，「希望大家一起參與，共同為實現一個沒有阿茲海默症和所有其他相關失智症的願景。」

10月7日「教育講座」時間：7日周五上午10時至11時30分。地點： Zoom Meeting ID: 998-806-3500。Password: Modesto101 [M請大寫] ) 。詢問電話：（408）252-7070。