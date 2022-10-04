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庫比蒂諾市議員選舉「8搶3」白熱化 2組3人團隊互拉抬

記者熊移山/ 庫比蒂諾報導
三位庫市議員候選人改革派，Claudio Bono(左4)、J.R. Fruen(右3)、 Sheila Mohan(右4)。右2及左3則為兩位學區委員候選人寇惠風及Ave Chiao。(圖為主辦單位提供)
三位庫市議員候選人改革派，Claudio Bono(左4)、J.R. Fruen(右3)、 Sheila Mohan(右4)。右2及左3則為兩位學區委員候選人寇惠風及Ave Chiao。(圖為主辦單位提供)

南灣庫比蒂諾市(Cupertino)年底議員8搶3的選舉進入白熱化。八人中罕見出現兩組3人團隊共同參選互相拉抬的場面。其中一組是庫市現任副市長趙良方(Liangfang Chao )與Steven Scharf、Govind Tatachari等3位候選人。另外一組團隊則偏向改革派的Claudio Bono、J.R. Fruen、 Sheila Mohan三位候選人，剩下兩位Moon Kyu Choe與Yuko Shima則為獨立候選人。

日前Bono、Fruen和Mohan舉辦了一場名為缺席投票募款活動(Absentee ballot rally fundraiser)進行造勢，這3人組合頗有與支持社區團體Friends of Better Cupertino的趙良方3人組合打對台的意味。活動中3位候選人都針對2018年原本計畫建造的Vallco Shopping Mall購物中心停擺了4年提出質疑。這項計畫原本預計建造約2500個住房單元，還有辦公和零售空間以及提供價值2.7億元的社區福利，其中包括一個表演藝術中心、新的市政廳和應急中心，另外還承諾挹注小學和高中提供數百萬元。

但是在社區團體Friends of Better Cupertino的訴訟下，不僅將工程拖延至今尚未動工，也影響廠商投資意願。在廠商新的建設計畫中，將原本的市政廳、應急中心建設以及挹注學校經費全部移除。

另外候選人J.R. Fruen是一名律師，他則針對近年來市議會間接阻止庫市建造經濟適用房提出他的看法，他表示 2019年以來，庫市僅建造了249套新住房和48套經濟適用房。就因為這個因素讓學生人數正以驚人的速度下降，進而迫使聯合學區今年關閉兩所學校。

現任庫市議員魏虹致詞時除了讚揚三位候選人都是在地服務多年的社團領袖外，也對他們的專業給予肯定。其中Sheila Mohan從聖克拉拉縣退休的高級財務經理，曾任聯合市擔任行政服務總監及庫市美術和圖書館專員，相信未來有她的加入，更能為議會帶來一股新的氣象。募款活動除了有大批支持民眾親臨現場外，前任市長黃少雄(Gilbert Wong)、Richard Lowenthal，現任Foothill-De Anza 社區大學主席Patrick Ahrens及多位學區委員都到場表達支持之意。

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