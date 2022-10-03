庫比蒂諾聯合學區3學委候選人 與高中生交流

庫比蒂諾聯合學區學委候選人，回答該學區高中生的問題。（記者陳爍嘉／攝影）

在過去的一年裡，庫比蒂諾市連連出現爭議性決策。為了解庫比蒂諾聯合學區 (Cupertino Union School District，簡稱CUSD) 的新學區委員候選人的想法，幫助選民做出投票決定，2日下午三位庫比蒂諾聯合學區學委候選人，現任學委劉錦宗（Jerry Liu）、現任庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul），和現任印裔學委馬達提爾（Satheesh Kumar Madhathil）與所在學區的高中生展開面對面交流活動。

該交流活動由青少年之聲和矽谷社區聯合會聯合主辦。工作人員袁珍妮（Jenny Yuan）表示，庫比蒂諾聯合學區在關停學校，性教育 等方面的決定受到很多社會爭議，所以新學委的選舉受到了許多家長的關注。

庫市聯合學區委員會在去年9月提出2022-2023學期支出縮減計畫中提出要永久性關閉Meyerholz小學、Regnart小學和Muir小學。 Meyerholz小學是三所學校中規模最大的一所，約81%的學生來自於亞裔家庭。這個決定遭到了許多學生家長的抗議，出席本次活動的三位學委候選人都投了反對票，但三所小學最終依然被關停。

蒲仲辰表示：「我們正在教育有思想的下一代，應該非常小心地考慮對學校的關停」。他認為學校是社會的基礎建設，賣掉學校以求得更多資金，釋放經濟壓力是一個錯誤的決策。

劉錦宗表示，學校的關停對社區造成了極大的傷害。學生和家長應該擁有一個選擇大學校或小學校的權利。學區預算的控制應該從文具供應，減少行政雇員和圖書館雇員等工作人員數量下手。 「我在這裡工作是為了給孩子提供更適合他們的教育，而不是最省錢的教育」。

袁珍妮說，現在加州 的性教育越來越開放，引起了家長的擔憂。「現在六、七年級的課本裡談論了很多關於小朋友如何與同性朋友過夜，還有一些非常具體的，關於性方面的描述。我覺得這些內容不太適合教給孩子，看上去非常黃色」。

她希望學委能夠聽見人民的聲音，在授權使用性教育教材的時候能夠考慮到家長們的要求，不要選擇太過激進的性教育教材，以防止孩子們過早地對此產生衝動，想要嘗試這種行為。

對於性教育的問題，劉錦宗表示，家長對此也有很多不同意見。這個爭議性問題在幾年前已經出現，所以學區決定放棄這類課程的強制安排，讓家長自己為孩子做出這類學習的選擇。

蒲仲辰表示，這類教育必須有家長的參與，「我們需要尊重對公共教育內容不滿意的家長的意見，收集研究不同的意見以及選用合適的教材都是很重要的」。

會上，三位學委候選人還回答了高中生們對於學區開支、精神健康、網絡安全、社區合作等方面的問題。