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金山教委徐安競選連任 獲亞裔領袖支持

記者李怡／舊金山報導
眾多來賓支持徐安連任。（記者李怡／攝影）
眾多來賓支持徐安連任。（記者李怡／攝影）

現任舊金山教育委員徐安（Ann Hsu）2日在中半島舉辦11月競選連任的造勢活動。多位亞裔領袖、華裔家長到場支持並表示，亞裔社區需要像徐安這樣的教委，不為搞政治，只從學生的切身利益出發，服務舊金山學區

徐安在連任競選中強調，她有志於服務舊金山教育局，改善教育，什麼都不能動揺她競選連任的決心。徐安的競選連任口號是「請投徐安一票，講原則的教委」。

徐安表示，她連任教委的優先事項是改善全體學生的學術表現、使學校成為師生身心都更加安全的地方、改善學區的財務狀況及運作。

伽利略高中是徐安兩個兒子就讀的高中，她於去年任該校的家長會會長。伽利略高中部分教師也在當天的活動上，公開支持她連任競選。

舊金山社區安全委員會主席伍宗德、華鷹社主席Jeffery Lee等到場支持徐安(...
舊金山社區安全委員會主席伍宗德、華鷹社主席Jeffery Lee等到場支持徐安(右二)競選連任。（記者李怡／攝影）

舊金山社區安全委員會主席伍宗德（Dennis Wu）表示，當天之所以到場支持徐安，是因為舊金山需要一位她這樣的教委，需要一個關心公立學校，關心整理教育與學生成績，且不參與政治鬥爭的教委。他指出，過去太多的學區教委把這一職務當成是他們政治生涯的墊腳石，而不是切身的為孩子們著想。

密爾布瑞市議員馮嘉輝(Andrew Fung)的家人Margaret表示，亞洲人非常注重教育。作為一個母親，深覺學區的教育系統需要優秀的領導者，確保父母孩子的聲音被聽到，有好的政策制定者。徐安可以成為亞裔社區教育的代言人，切實的為孩子的利益著想。

密爾布瑞市議員馮嘉輝（Anders Fung）、Margaret Fung到場支...
密爾布瑞市議員馮嘉輝（Anders Fung）、Margaret Fung到場支持。（記者李怡／攝影）

今年 11 月選舉共有六位候選人角逐三個教委席位，包括今年3月獲市長布里德任命的新教委黎美兒和李慧文。三人是接替遭選民罷免的三名前教委。她們必須在11月參選連任，以保留其教委席位。

社區領袖招霞表示，對於徐安的競選連任很有信心。這是一個華人在教育方面拿主動權的機會，希望所有華人市民登記成選民，在11月8日投出代表自己權益的一票。

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